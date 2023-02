Diretta/ Inter Torino Primavera, video streaming tv: Chivu sfida Scurto

DIRETTA INTER TORINO PRIMAVERA: PUNTI PESANTI!

Inter Torino Primavera, in diretta domenica 19 febbraio 2023 alle ore 15.00 presso lo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, sarà una sfida in programma per la ventesima giornata del campionato Primavera 2022-2023. Punti pesanti quelli in palio questo pomeriggio tra due squadre reduci da un momento positivo.

L’Inter è dodicesima in classifica con 25 punti, frutto di sei vittorie, sette pareggi e sei sconfitte. Quattro risultati utili di fila per i nerazzurri, reduci dalla vittoria esterna per 2-3 contro il Cagliari. Il Torino, invece, condivide la vetta con il Lecce a quota 36 punti, frutto di undici vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. Due vittorie consecutive per i granata, l’ultima per 1-0 contro l’Atalanta.

INTER TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Torino Primavera verrà trasmessa su entrambi i canali di Sportitalia: quello principale, che trovate al numero 60 del digitale terrestre, e Sportitalia Solo Calcio che invece è al numero 61. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO PRIMAVERA

Passiamo adesso alle probabili formazioni della diretta Inter Torino Primavera al via tra pochi istanti. Partiamo dalla compagine nerazzurra, Chivu sceglie il 4-3-3: Calligaris, Dervishi, Kassama, Stabile, Fontanarosa, Martini, Kamate, Stankovic, Owusu, Esposito, Curatolo. Passiamo adesso ai granata, Scurto opta per il 4-3-3: Passador, Dembele, N’Guessan, Dellavalle, Opoku, Ruszel, Weidmann, Barzago, Njie, Dell’Aquila, Ansah Yeboah.











