Diretta Inter Torino/ Streaming video tv: Conte cerca il riscatto (Serie A)

Inter Torino, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, è in programma alle ore 21.45 di questa sera, lunedì 13 luglio 2020, come posticipo della trentaduesima giornata di Serie A, che sarà dunque chiusa da un Monday Night di grande fascino, una partita che è nella storia del calcio italiano. Inter Torino però si impone alla nostra attenzione soprattutto per stringenti esigenze di attualità, da entrambe le parti. I nerazzurri di Antonio Conte arrivano da un punto nelle ultime due partite, il pareggio di Verona non ha spazzato via i problemi emersi contro il Bologna e così questo è un momento complicato per l’Inter, che hanno bisogno di tornare alla vittoria innanzitutto per ritrovare la serenità, più ancora che per blindare la qualificazione alla prossima Champions League che, salvo clamorosi sconvolgimenti, è ormai cosa fatta. Ha più bisogno di punti il Torino di Moreno Longo, che grazie alla vittoria contro il Brescia ha fatto un passo significativo verso la salvezza ma non può ancora dirsi tranquillo in un campionato che è rimasto decisamente sotto le aspettative per i granata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Torino sarà un’esclusiva per i clienti Sky e il principale canale di riferimento per gli abbonati alla televisione satellitare sarà Sky Sport Serie A, il numero 202. In alternativa ricordiamo anche la possibilità della diretta streaming video, disponibile sempre agli abbonati tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Inter Torino, Antonio Conte ritrova in difesa Bastoni e D’Ambrosio e almeno il primo dovrebbe essere sicuramente titolare stasera, rimandando in panchina verosimilmente Godin. A centrocampo continua ad esserci qualche assenza di troppo e dunque la possibilità di turnover è limitata, mentre dalla trequarti in su ci sono due rebus chiamati Eriksen e Lautaro Martinez. Dopo la panchina al Bentegodi potremmo ipotizzarli titolari, ma sicuramente a entrambi si chiede qualcosa in più, soprattutto considerati i problemi di Lukaku. Nel Torino invece non ci aspettiamo particolari novità rispetto alla squadra che ha battuto il Brescia, anche grazie al fatto che da mercoledì sera son passati ben cinque giorni, una rarità con questo calendario: c’è stato più tempo per recuperare, in attacco mancherà lo squalificato Zaza ma Moreno Longo punterà senza dubbio sulla coppia Verdi-Belotti, che ha finalmente ingranato.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico su Inter Torino, ecco che secondo l’agenzia di scommesse Snai i nerazzurri partono nettamente favoriti, come dimostra la quota di 1,45 per il segno 1. Si sale poi già di parecchio per il pareggio, perché il segno X è quotato a 4,50, infine un colpaccio del Torino varrebbe ben 6,50 volte la posta in palio per chi avrà puntato sul segno 2.



