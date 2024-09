DIRETTA TORINO LAZIO, GRANATA CONTRO I BIANCOCELESTI

All’ora di pranzo andrà in scena una partita molto interessante in questo turno di Serie A. La diretta Torino Lazio allo Stadio Grande Torino vedrà due squadre belle da vedere in un match che questa domenica 29 settembre alle ore 12:30 potrebbe finire in qualsiasi modo.

Video Atalanta Torino Primavera (1-3)/ Gol e highlights: show di Acar! (28 settembre 2024)

I granata sono reduci dalla prima sconfitta stagione, arrivata in Coppa Italia contro l’Empoli. In campionato però con il successo di Verona è proseguita la striscia positiva da tre vittorie, due pareggi e un primo posto all’inizio di questa giornata.

La Lazio ha battezzato il proprio esordio europeo in Europa League con un convincente 3-0 a Kiev contro la Dinamo. In campionato è un continuo sali e scendi: dalla vittoria al Venezia fino alla sconfitta con la Fiorentina, passando per il pareggio col Milan e i tre punti col Verona.

DIRETTA/ Atalanta Torino Primavera (risultato finale 1-3): tris con Franzoni! (28 settembre 2024)

TORINO LAZIO IN TV, DOVE SEGUIRLA IN STREAMING VIDEO

Ora daremo uno sguardo a dove vedere la diretta Torino Lazio. DAZN offrirà in esclusiva la partita del campionato di calcio di Serie A.

La diretta streaming sarà sempre offerta dall’applicazione di DAZN, scaricabile su smartphone, tablet, computer e console di gioco.

LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO LAZIO

Adesso andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Torino Lazio. I granata si schiereranno secondo il 3-5-2 con Milinković-Savić in porta, difesa a tre con Walukiewicz, Maripán e Masina. Agiranno da esterni Lazaro e Sosa mentre Ricci, Ilić e Tameze saranno i centrocampisti. Davanti Sanabria-Zapata.

Video Torino Empoli (1-2)/ Gol e highlights: Haas regala gli ottavi ai suoi! (Coppa Italia 24 settembre 2024)

Replica la Lazio con il 4-2-3-1. Tra i pali Provedel, protetto dal quartetto Lazzari, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares. In mediana Guendouzi e Rovella daranno equilibrio alla trequarti composta da Isaksen, Dia e Zaccagni. Unica punta Noslin​.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TORINO LAZIO

Siamo giunti alle informazioni utili per chi è interessato alle quote per le scommesse della diretta Torino Lazio. I granata è offerto a 3.20 mentre il 2 per i biancocelesti a 2.25, essendo così i favoriti per la vittoria finale. Il segno X del pareggio è a 3.40.

L’Over 2.5 è dato a 2.00, più alto dunque dell’Under alla stessa soglia fissato a 1.80. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.75 e 2.05.