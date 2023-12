DIRETTA/ Inter Udinese video streaming tv: tutti i numeri storici del match (Serie A, 9 dicembre 2023)

DIRETTA INTER UDINESE, TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Inter Udinese presenta uno scontro tra Simone Inzaghi e Andrea Cioffi. Queste due formazioni si sono affrontate all’interno della propria storia per la bellezza di 114 volte. L’ago della bilancia pende dalle parti dei nerazzurri, attuale capolista di questo campionato. Inter che ho avuto la meglio sul Udinese in 58 partita sul 114; bianconeri che rispondono con 24 successi mentre sono 32 i pareggi. Le reti totali risultano essere 188 per i nerazzurri mentre 117 per i friulani. Il miglior marcatore all’interno di questa sfida risulta essere la punta centrale dell’Inter Alessandro “Spillo” Altobelli che ha colpito in 10 occasioni. A quota sette si contendono il terzo posto Mauro Icardi e Antonio di Natale, rispettivamente di Udinese e Inter.

Presenti anche a quota otto centrocampista passato per entrambe le formazioni Lindskog. Tra le partite segnalare c’è sicuramente quella di scena il 19 maggio 2013 con il successo a San Siro dei bianconeri con il risultato di 2-5. Inter che riuscì a rifarsi con lo stesso risultato il 28 maggio 2017, l’ultima giornata della stagione 2016/17. L’ultima partita giocata la deformazione risulta essere quella del 18 febbraio 2023 vinta dall’Inter con il risultato di 3-1 con un San Siro stracolmo con più di 70.000 persone. (Marco Genduso)

INTER UDINESE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Inter Udinese sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Naturalmente, per fruire del servizio, bisognerà essere abbonati: per quanto riguarda l’emittente televisiva si dovrà essere in possesso del pacchetto Calcio mentre per DAZN non c’è differenza tra i pacchetti ergo basterà essere abbonati.

Anche la diretta streaming Inter Udinese sarà visibile su entrambe le piattaforme. Per gli abbonati Sky esiste l’applicazione Sky Go che funziona su smartphone, tablet e pc mentre per chi è abbonato a DAZN potrà vedere la partita, oltre che sui dispositivi elencati in precedenza, anche sulla console di gioco.

DECIMO PAREGGIO PER I BIANCONERI?

La diretta Inter Udinese, in programma sabato 9 dicembre alle ore 20:45, racconta della 15esima giornata di Serie A. I nerazzurri hanno superato molto bene i big match di questa ultima parte di campionato avendo vinto contro Roma, Atalanta e Napoli pareggiando con la Juventus, tutto ciò nelle ultime cinque giornate di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi è attualmente prima in classifica impegnato in un testa a testa contro la Juventus e con un ampio scarto sul Milan terzo e la Roma quarta. Una situazione ideale in queste prime 14 di campionato per rincorrere uno scudetto che Simone Inzaghi non ha ancora mai vinto da quando è sulla panchina dell’Inter.

L’Udinese sembra ormai abbonata al segno X in questa stagione come dimostrano i 9 pareggi in 14 partite. Un numero altissimo che da ottobre ad oggi si è ripetuto ben sei volte ovvero contro Genoa, Empoli, Lecce, Monza, Atalanta e infine Verona, il più recente, per 3-3. Tra un pareggio e l’altro, i bianconero sono usciti sconfitti contro la Roma ma sono riusciti ad ottenere una preziosa vittoria a San Siro contro il Milan. Fino a questo momento si tratta dell’unico successo in campionato, ma nonostante questo l’Udinese si trova al sedicesimo posto.

INTER UDINESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Inter Udinese vedono i padroni di casa schierarsi con il classico 3-5-2. In porta Sommer, terzetto difensivo con Darmian, Acerbi e Bastoni. L’idea di Inzaghi sarebbe schierare Frattesi tutta fascia da una parte e Dimarco dall’altra con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in grande spolvero a centrocampo. In attacco la coppia Thuram-Lautaro Martinez.

L’Udinese replica con il 3-5-1-1, modulo simile a quello dell’Inter ma con il trequartista al posto di una seconda punta. Tra i pali Silvestri, pacchetto arretrato composto da Ferreira, Kabasele e Perez. Festy Ebosele sulla destra, Zemura a sinistra con Samardzic, Walace e Payero che sembra ormai aver preso il posto a Lovric. Davanti Pereyra parte favorito su Thauvin mentre Lucca, reduce da una doppietta al Verona, è pronto a partire dal primo minuto, causa anche infortunio di Success.

INTER UDINESE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Inter Udinese danno favorita la squadra di casa a 1.29. Secondo bet365, l’ipotetico decimo pareggio dei bianconeri in campionato è dato a 6.50 mentre il successo ospite a 9.50.

Secondo i bookmakers sarà una partita con almeno tre gol visto che l’Over 2.5 è quotato 1.57 contro i 2.35 del segno Under. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.05 e 1.70.











