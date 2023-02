DIRETTA/ Inter Udinese video streaming tv: l’anno scorso fu uno show di Correa!

DIRETTA INTER UDINESE: TESTA A TESTA

Soffermiamoci per la diretta di Inter Udinese sui precedenti tra le due squadre. Dal 2001 a oggi questa gara si è disputata a Milano in ventitré occasioni. Il bilancio è in favore della squadra di casa che ha vinto in quattordici occasioni con cinque risultati utili per gli ospiti e quattro pareggi. L’ultimo precedente ci porta indietro al 31 ottobre del 2021 a un match terminato col risultato finale di 2-0. In quell’occasione la partita fu decisa da Joaquin Correa, autore di una doppietta tra i minuti 60 e 68.

I friulani non vincono in trasferta contro questo avversario dal dicembre del 2017 in una gara terminata col risultato finale di 1-3. Il match fu sbloccato da un gol di Kevin Lasagna al minuto numero 14 con pari immediato, sessanta secondi dopo, di Maurito Icardi. Nella ripresa però i bianconeri furono devastanti e in grado di vincere con le reti di Rodrigo de Paul su calcio di rigore e Antonin Barak in contropiede. (Matteo Fantozzi)

INTER UDINESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Si potrà assistere alla diretta Inter Udinese su Dazn, piattaforma che detiene i diritti delle gare di Serie A e che renderà disponibile il servizio attraverso l’abbonamento mensile oppure annuale.

Inoltre, esiste la possibilità di vederla in streaming video alla visione dell’incontro Inter Udinese scaricando l’applicazione sia di Dazn che Sky su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv.

NESSUN PASSO FALSO…

La diretta Inter Udinese, in programma sabato 18 dicembre alle ore 20:45, racconta di due squadre reduci da un pareggio. I nerazzurri sono infatti incappati in una sorprendente “X” in casa della Sampdoria penultima, che ha interrotto il filotto di tre vittorie di fila tra Serie A (Cremonese e Milan) e Coppa Italia (Atalanta). Come detto, anche l’Udinese è reduce da un pari ovvero quello maturato nel primo tempo contro il Sassuolo per 2-2. Prima del pareggio coi neroverdi, nel 2023 l’Udinese ha collezionato una sola vittoria, due X e tre sconfitte.

In casa l’Inter ha sempre avuto in campionato un rendimento molto positivo con sole due sconfitte a fronte a ben nove vittorie in undici incontri. Tra l’altro, i meneghini vantano la miglior difesa tra le mura amiche con appena cinque reti incassate. L’Udinese in trasferta invece hanno pareggiato tre volte, vincendo esattamente le volte in cui sono uscite sconfitti (quattro).

INTER UDINESE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Inter Udinese vedono gli uomini di Inzaghi schierarsi col 3-5-2. Tra i pali Onana verrà difeso da Skriniar, Acerbi e Bastoni. A centrocampo favorito Darmian per una maglia da titolare con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan al centro e infine Dimarco sull’out mancino. Tandem offensivo formato da Lautaro e Dzeko, apparente sola panchina per Lukaku.

Risponde l’Udinese con il modulo 3-5-1-1. Tra i pali vigile Silvestri, trio di difesa Becao-Bijol-Perez. A centrocampo chance per Ehizibue che insieme a Udogie formano la coppia degli esterni mentre Samardzic, Walace e Lovric si occuperanno della parte centrale. Pereyra supportà Beto.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Inter Udinese, offerte da Snai, sembrano non avere molta storia con l’1.50 per i nerazzurri che indirizza di gran lunga il ruolo di favorito alla squadra di Inzaghi. Il segno X è dato a 4.50 mentre sei volte la posta in palio per la vittoria per l’Udinese.

Il Gol viene dato a 1.80, poco meno dell’1.90 relativo all’esito che vede massimo una sola squadra a segnare. Over 2.5 abbastanza plausibile come spiega la quota di 1.70 contro i 2.05 dell’Under.inter











