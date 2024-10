DIRETTA INTER VERONA PRIMAVERA, NERAZZURRI CONTRO GIALLOBLU

Soltanto tre i punti di differenza tra queste due squadre. La diretta Inter Verona Primavera vedrà una sfida che potrebbe valere l’aggancio in classifica degli scaligeri ai danni dei nerazzurri, attualmente a +3 rispetto ai gialloblu. Si giocherà sabato 5 ottobre 2024 alle ore 13:00 la sfida che l’Inter gioca in casa. I nerazzurri hanno conquistato 9 punti nelle ultime quattro partite, perdendo il derby col Milan ma vincendo con Sampdoria, Cagliari e Cremonese.

Il Verona invece non vince dal 16 settembre quando grazie al pirotecnico 5-3 contro il Torino la squadra gialloblu era riuscita a mettere a referto il secondo successo di fila con l’1-0 al Cagliari in precedenza. Ora invece il Verona vive un periodo di due sconfitte di fila.

DIRETTA INTER VERONA PRIMAVERA, DOVE VEDERLA IN STREAMING VIDEO TV

Se siete interessati a vedere la diretta Inter Verona Primavera, vi basterà accedere la televisione sul canale 60 di Sportitalia.

Stessa identica situazione per la diretta streaming che sarà trasmessa su tutti i dispositivi mobili sull’applicazione o sito web di Sportitalia.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA PRIMAVERA

Ora vediamo insieme le probabili formazioni della diretta Inter Verona Primavera. I nerazzurri si schiereranno con il 4-3-3. In porta Calligaris, difesa a quattro con Aidoo, Garonetti, Maye e Motta. Le due mezzali saranno Venturini e Topalovic con Bovo in mediana. In attacco Romano, Spinacce e Quieto.

Il Verona replicherà invece con l’assetto tattico 3-5-2. Magro sarà il portiere con Nwanege, Nwachuku e Corradi sulla linea difensiva. Agiranno da esterni Agbonifo e De Battisti mentre Szimionas, Dalla Riva e Pavanati nella zona nevralgica del campo. Davanti Vermesan e Luna.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE INTER VERONA PRIMAVERA

Per concludere daremo un’occhiata alle quote per le scommesse Inter Verona Primavera. A partire come squadre favorita saranno i padroni di casa a 1.50 contro il 2 fisso pro gialloblu a 4.75. Il segno X del pareggio è invece dato a 4.20.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nella partita, è dato a 1.53 mentre l’Under è a 2.37. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.10 e 1.60.