La diretta Inter Milan Primavera (si gioca domenica mattina alle 11.00) vedrà andare in scena il piccolo derby della Madonnina nello stesso giorno della sfida dei grandi. I rossoneri dopo quattro partite di campionato arrivano all’appuntamento davanti in classifica, l’ultimo poker all’Empoli ha portato i rossoneri a quota 9 punti, nel gruppo delle seconde dietro l’unica formazione a punteggio pieno, la capolista Roma.

In ritardo di 2 lunghezze rispetto ai cugini rossoneri l’Inter, che dopo una falsa partenza con un solo punto ottenuto nei primi due match disputati è riuscita a cambiare marcia ed è reduce da due vittorie consecutive. Dopo il successo in casa contro la Cremonese è arrivata la vittoria di Cagliari che ha portato i nerazzurri a quota 7 punti, più vicina al treno di alta classifica del campionato Primavera 1.

DIRETTA INTER MILAN PRIMAVERA: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per seguire la diretta Inter Milan Primavera di domenica mattina, tifosi e appassionati potranno sintonizzarsi sui canali di Sportitalia, che detiene da anni i diritti del Campionato Primavera 1. La partita sarà disponibile anche in diretta streaming video attraverso il sito web o l’applicazione di Sportitalia.

INTER MILAN PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Focus sulle probabili formazioni del derby milanese, la diretta Inter Milan Primavera dovrebbe proporre questi undici iniziali. L’Inter Primavera, guidata dall’allenatore Andrea Zanchetta, potrebbe scendere in campo con un modulo 4-3-3. In porta ci sarebbe Calligaris, protetto dalla linea difensiva composta da Aidoo, Garonetti, Alexiou e Motta. A centrocampo il trio formato da Berenbruch, Bovo e Topalovic, mentre in attacco il tridente vedrebbe Spinaccè come centravanti, supportato sulle fasce da De Pieri e Mosconi. Il Milan Primavera di mister Federico Guidi potrebbe schierarsi con un 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Colzani, mentre la linea difensiva sarà composta da Bakoune, Parmeggiani, Paloschi e Cappelletti. A centrocampo agiranno Stalmach e Sala, mentre sulla trequarti ci sarà spazio per Bonomi, Comotto e Ibrahimovic, pronti a supportare il centravanti Sia.

INTER MILAN PRIMAVERA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Quote equilibrate proposte dai principali bookmaker per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Milan Primavera. Vittoria nerazzurra quotata 2.65, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.00 mentre il successo rossonero nel derby viene offerto a una quota di 2.75.