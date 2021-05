Diretta Internazionali d’Italia 2021/ Sinner Nadal streaming video tv: orario match

DIRETTA SINNER NADAL AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021: ANCORA TANTI AZZURRI!

Altra grande giornata agli Internazionali d’Italia 2021: alle ore 10:00 di martedì 11 maggio il Foro Italico di Roma ci introduce ai primi match del secondo turno, sappiamo che il torneo di casa nostra è un Masters 1000 e che l’appuntamento è uno dei più sentiti dai tennisti, sia per la bellezza della location che per l’importanza della competizione in sé. Oggi sicuramente l’highlight lo dobbiamo porre su Sinner Nadal: ancora una volta l’altoatesino ha pescato malissimo dal sorteggio, quella che sarebbe dovuta essere la sfida di Madrid viene riproposta qui agli Internazionali d’Italia 2021.

Diretta Internazionali d'Italia 2021/ Anche Lorenzo Musetti è al 2° turno a Roma!

Diciamo che Sinner, che ha battuto Ugo Humbert nell’esordio di ieri, non è fortunato con i sorteggi: a Montecarlo il tabellone gli aveva messo Novak Djokovic al secondo turno, qui il classe 2001 deve incrociare il signore della terra rossa. Ci sono possibilità di avanzare? Sicuramente, si parte sempre dallo 0-0 e Rafa non è al 100; è comunque difficile, e lo sarà anche per Lorenzo Sonego che incrocerà la racchetta con l’eclettico veterano francese Gael Monfils, che fa il suo ritorno sulla superficie più amata e di fronte a un pubblico che lo ama.

DIRETTA INTERNAZIONALI D'ITALIA 2021/ Video streaming: Cecchinato viene eliminato

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Internazionali d’Italia 2021 sarà trasmessa su due diverse emittenti: il torneo maschile infatti è un’esclusiva della televisione satellitare, e dunque solo gli abbonati potranno seguirne i match con la possibilità di accedere al servizio di diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile invece va in onda su SuperTennis, web-tv federale disponibile al numero 64 del digitale terrestre e dunque aperta a tutti, anche nella sua versione “mobile” visitando il portale ufficiale www.supertennis.tv.

Diretta/ Djokovic Schwartzman (7-5 6-3): Nole vince gli Internazionali d'Italia 2020!

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021: RISULTATI E CONTESTO

Agli Internazionali d’Italia 2021 avremo poi altri match molto interessanti: non si può infatti dimenticare che questo sarà il giorno dell’esordio di Matteo Berrettini. Il romano arriva dalla finale giocata a Madrid: esattamente come Alexander Zverev, che purtroppo lo ha battuto, bisognerà verificarne la condizione perché, quando ci sono due appuntamenti ravvicinati di questo livello, è sempre facile che quello successivo a una grande corsa non vada altrettanto bene. Resta che Berrettini parte favorito contro Nikoloz Basilashvili, che due settimane fa ha vinto il 250 di Monaco di Baviera; avremo l’esordi del già citato Djokovic che se la vede con Taylor Fritz, avremo il ritorno di Diego Schwartzman che l’anno scorso a Roma aveva giocato la finale, e che oggi esordirà contro Félix Auger-Aliassime in un match potenzialmente infuocato. Dunque, come abbiamo già detto, una giornata davvero intensa: non resta che scoprire come andranno le cose, sperando che agli Internazionali d’Italia 2021 i nostri tennisti sappiano farsi valere…



© RIPRODUZIONE RISERVATA