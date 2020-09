Diretta Internazionali d’Italia Roma 2020/ Berrettini-Travaglia in streaming video tv

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2020: DERBY BERRETTINI-TRAVAGLIA

Gli Internazionali d’Italia Roma 2020 aprono agli ottavi di finale: venerdì 18 settembre è il giorno nel quale verranno realmente testate le speranze dei nostri rappresentanti, che fino a questo momento hanno fatto benissimo e sperano di spezzare un digiuno che in ambito Atp dura da 44 anni. Il grande favorito resta forse Matteo Berrettini, che gioca il derby: contro di lui ci sarà oggi l’ascolano Stefano Travaglia, straordinario nel battere Borna Coric e volare al terzo turno del Foro Italico con la grande speranza di sorprendere il più quotato connazionale. Noi però siamo chiaramente affascinati da Jannik Sinner, il giovanissimo che ha demolito Benoit Paire e poi battuto Stefanos Tsitsipas: già capace di grandi cose, l’altoatesino incrocia la racchetta con un altro big del circuito, perché Grigor Dimitrov ha vinto un Masters 1000 e le Atp Finals ed è stato a lungo un Top Ten, anche se poi non è riuscito a confermare del tutto il suo enorme potenziale. Non resta allora che vedere quello che succederà nella giornata odierna degli Internazionali d’Italia Roma 2020, nel frattempo possiamo vedere quali saranno altri match attesi oggi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE GLI INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2020

Come abbiamo già visto nei giorni scorsi, la diretta tv degli Internazionali d’Italia Roma 2020 viene affidata a due diversi emittenti: il torneo maschile va in onda sui canali di Sky Sport e dunque è riservato agli abbonati, quello femminile è aperto a tutti sulla web-tv federale SuperTennis. In entrambi i casi sarà possibile assistere ai match del Foro Italico in diretta streaming video: o tramite l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi, oppure visitando in maniera gratuita il sito www.supertennis.tv. Per statistiche e contenuti multimediali potrete invece consultare il portale ufficiale del torneo, all’indirizzo www.internazionalibnlditalia.com.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2020: RISULTATI E CONTESTO

Agli ottavi degli Internazionali d’Italia Roma 2020 sono arrivati anche i due grandi favoriti: Novak Djokovic e Rafa Nadal, lo dicevamo nei giorni scorsi, hanno disputato qui un totale di 20 finali e in cinque occasioni si sono incrociati. Il 2004 rimane l’ultimo anno nel quale nessuno dei due era presente nel match per il titolo: un dato certamente impressionante, ma Rafa non gioca da sette mesi e, pur avendo distrutto i sogni di PablO Carreno Busta all’esordio, resta da valutare a livello fisico. Stiamo però parlando di un giocatore che è il più forte di sempre sulla terra rossa, titolare di nove titoli a Roma e ben 12 Roland Garros; resta il grande favorito per vincere e andare in doppia cifra anche al Foro Italico, ma la finale potrebbe essere un sesto episodio contro quel Djokovic che di trofei nella nostra capitale ne ha vinti quattro, e che oggi incrocerà la racchetta con il connazionale Filip Krajinovic. Purtroppo non ci sarà l’incrocio con Marco Cecchinato: il palermitano aveva battuto il serbo in quello storico match di Parigi, ma dal quel giorno di due anni fa è passata tanta acqua sotto i ponti. Nel torneo femminile, occhio a Simona Halep: testa di serie numero 1, la rumena se la vedrà con la giovane ucraina Dayana Yastremska e potrebbe rischiare grosso, vista la qualità dell’avversaria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA