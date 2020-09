Diretta Internazionali d’Italia Roma 2020/ Djokovic Ruud semifinale streaming video

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2020: SEMIFINALI!

Domenica di grande tennis con le semifinali degli Internazionali d’Italia Roma 2020, il torneo Masters 1000 sulla terra rossa del Foro Italico che è passato al mese di settembre e si concluderà con le finali al lunedì dato che è stato collocato a ridosso degli Us Open. Come tanti altri sport, il tennis sta cercando di recuperare il tempo perso e si gioca tanto, a volte con alcune sorprese. Non si ferma però l’avanzata di una delle stelle più amate a Roma (se solo ci fosse il pubblico che da oggi torna in maniera limitata), cioè Novak Djokovic, che ieri ha eliminato il tedesco Dominik Koepfer pur soffrendo forse più del previsto contro il giocatore che venerdì aveva fermato la corsa del nostro Lorenzo Musetti, mentre oggi in semifinale sfiderà Casper Ruud. Il norvegese ieri ha sconfitto Matteo Berrettini, negando la semifinale che tutti gli appassionati avrebbero desiderato come piatto forte della diretta Internazionali d’Italia Roma 2020 in questa domenica, ma siamo sicuri che al Foro Italico lo spettacolo sarà comunque garantito.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE GLI INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2020

Come abbiamo già visto nei giorni scorsi, la diretta tv degli Internazionali d’Italia Roma 2020 viene affidata a due diversi emittenti: il torneo maschile va in onda sui canali di Sky Sport e dunque è riservato agli abbonati, quello femminile è aperto a tutti sulla web-tv federale SuperTennis. In entrambi i casi sarà possibile assistere ai match del Foro Italico in diretta streaming video, o tramite l’applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi, oppure visitando in maniera gratuita il sito www.supertennis.tv. Per statistiche e contenuti multimediali potrete invece consultare il portale ufficiale del torneo, all’indirizzo www.internazionalibnlditalia.com.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2020: IL BIG-MATCH FEMMINILE

Prima abbiamo parlato di Novak Djokovic e della sua semifinale contro Casper Ruud, ma per la diretta Internazionali d’Italia Roma 2020 dobbiamo mettere in evidenza anche una grande partita nel tabellone femminile, dove saranno Simona Halep e Garbine Muguruza a contendersi un posto nella finale, che naturalmente anche per le donne sarà lunedì. Il sabato di Halep e Muguruza è stato molto diverso: la rumena, testa di serie numero 1 degli Internazionali d’Italia, ha beneficiato del ritiro della kazaka Yulia Putintseva quando era già in vantaggio per 6-2, 2-0 in una partita che dunque è stata breve e senza storia. Muguruza invece ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio sulla bielorussa Viktoria Azarenka, fresca finalista degli Us Open, che la spagnola ha piegato in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4. Una vittoria molto bella per Garbine Muguruza, che sta dunque cercando di tornare sui suoi migliori livelli, ma che contro Halep oggi dovrà lottare anche contro la magigore stanchezza. Dall’altra parte, per la rumena è sicuramente un’occasione da non perdere.



