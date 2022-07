DIRETTA IRLANDA DEL NORD INGHILTERRA DONNE/ Video streaming tv: nella storia

DIRETTA IRLANDA DEL NORD INGHILTERRA DONNE: NELLA STORIA

Stiamo avvicinandoci alla diretta di Irlanda del Nord Inghilterra donne, le storie di queste due Nazionali britanniche di calcio femminile sono molto diverse. L’Irlanda del Nord nella sua storia infatti non ha mai partecipato a Mondiali e Olimpiadi e pure agli Europei è all’esordio assoluto, ma questa prima partecipazione terminerà questa sera, dal momento che l’Irlanda del Nord è già consapevole del fatto che non andrà oltre i gironi agli Europei di calcio femminile 2022.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022/ Diretta gol: la storia e il presente, live score

L’Inghilterra non ha mai vinto un grande torneo, un tabù che ricorda quello della Nazionale inglese anche al maschile, ma è stabilmente ai vertici e adesso sogna in grande, magari spinta anche dal fattore campo: terza nel 2015 e quarta nel 2019 ai Mondiali; seconda nel 1984 e nel 2009 agli Europei. La finale sarà domenica 31 luglio a Wembley, chissà se l’Inghilterra riuscirà ad arrivarci e chissà se l’epilogo per le padrone di casa sarà migliore di quello di un anno fa per i loro colleghi uomini, sempre agli Europei – e sappiamo bene contro chi… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA AUSTRIA NORVEGIA DONNE/ Video streaming tv: storie a confronto

DIRETTA IRLANDA DEL NORD INGHILTERRA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Irlanda del Nord Inghilterra donne sarà garantita su Sky Sport Uno, canale numero 201 del decoder satellitare, mentre sulla Rai non dovrebbe andare in onda. Per la diretta streaming video, sarà a disposizione l’applicazione Sky Go, tuttavia logicamente riservata agli abbonati.

PARTITA SENZA STORIA?

Irlanda del Nord Inghilterra donne, in diretta dal St Mary’s Stadium di Southampton, si giocherà questa sera, venerdì 15 luglio, con fischio d’inizio alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) per la terza e ultima giornata del girone A degli Europei 2022 di calcio femminile. La diretta di Irlanda del Nord Inghilterra donne avrà il fascino del derby britannico, ma in realtà non metterà in palio nulla di concreto: le padrone di casa dell’Inghilterra, reduci dal clamoroso 8-0 con cui hanno “sepolto” la Norvegia nella scorsa giornata, sono a punteggio pieno al comando della classifica del gruppo A e in vantaggio negli scontri diretti con entrambe le inseguitrici a 3 punti.

Risultati Europei Donne 2022/ La Francia batte il Belgio! Diretta gol live score

Questo significa che l’Inghilterra è certa non solo della qualificazione per i quarti, bensì anche del primo posto nel girone, mentre l’Irlanda del Nord è ferma a zero punti con due sconfitte, già matematicamente ultima e di conseguenza senza alcuna speranza di andare avanti in questi Europei di calcio femminile 2022. Sarà quindi una sorta di amichevole tra chi vorrà salvare l’onore e chi vorrà divertire il proprio pubblico ma senza correre troppi rischi: cosa succederà nella diretta di Irlanda del Nord Inghilterra donne?

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA DEL NORD INGHILTERRA DONNE

Proviamo a presentare anche le probabili formazioni di Irlanda del Nord Inghilterra donne, fermo restando che senza obiettivi di classifica potrebbero esserci novità su entrambi i fronti. Kenny Shiels potrebbe schierare l’Irlanda del Nord con il modulo 4-4-2: in porta Burns, protetta dalla difesa a quattro formata da McKenna, Nelson, McFadden e Vance; altra linea a quattro a centrocampo con Furness, Callaghan, McCarron e Holloway; infine il tandem d’attacco composto da Wade e McGuinness, salvo turnover.

Il turnover sarà necessario soprattutto per le inglesi, il cui cammino naturalmente proseguirà nella fase successiva. Non ci stupirebbe allora se il c.t. dell’Inghilterra Sarina Wiegman optasse per una rivoluzione rispetto alla formazione iniziale contro la Norvegia, che prevedeva Earps in porta; in difesa Bronze, Bright, Williamson e Daly; in mediana Stanway e Walsh; sulla trequarti Kirby a sostegno del tridente con Mead, White ed Hemp.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Irlanda del Nord Inghilterra donne in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che ritiene favorite le inglesi, formalmente in trasferta: il segno 2 infatti è quotato a 1,01, mentre poi si sale a quota 15 in caso di pareggio (naturalmente segno X) oppure fino a ben 40 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovesse vincere l’Irlanda del Nord.

© RIPRODUZIONE RISERVATA