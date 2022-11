Diretta Irlanda del Nord Italia donne/ Streaming video Rai: Salvai assente

DIRETTA IRLANDA DEL NORD ITALIA DONNE: ULTIMO ATTO!

Irlanda del Nord Italia donne, in diretta dallo stadio Seawiew di Belfast, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 20.00 italiane (19.00 locali) di questa sera, martedì 15 novembre 2022. Si tratta dell’ultima amichevole dell’anno solare 2022 per l’Italia di calcio femminile della c.t. Milena Bertolini che sta già lavorando verso i Mondiali che per le donne saranno nell’estate 2023 in Australia e Nuova Zelanda e per i quali le Azzurre si sono qualificate vincendo il girone G della zona europea.

La diretta di Irlanda del Nord Italia donne sarà dunque un ultimo banco di prova prima di alcuni mesi nei quali le Azzurre non giocheranno più con l’Italia e allora ci aspettiamo indicazioni che possano segnare un’inversione di rotta al termine di un 2022 francamente negativo per l’Italia del calcio femminile a causa del flop agli Europei, mentre settimana scorsa era arrivata una sconfitta contro l’Austria nella penultima amichevole. Speriamo allora di chiudere il 2022 con un sorriso: che cosa ci dirà la diretta di Irlanda del Nord Italia donne?

DIRETTA IRLANDA DEL NORD ITALIA DONNE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Irlanda del Nord Italia donne sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Irlanda del Nord Italia donne, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI IRLANDA DEL NORD ITALIA DONNE

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA DEL NORD ITALIA DONNE

Diamo anche uno sguardo alle mosse di Milena Bertolini per quanto riguarda le probabili formazioni della diretta di Irlanda del Nord Italia donne. Venerdì contro l’Austria l’Italia era scesa in campo con un modulo 3-5-2 che prevedeva Durante in porta; davanti a lei Bartoli, Linari e Filangeri nella difesa a tre; a centrocampo folta linea a cinque con Bonansea, Caruso, Rosucci, Galli e Boattin; in attacco la coppia formata da Giacinti e Polli.

Naturalmente ci aspettiamo alcune novità fin dal primo minuto, oltre alle sostituzioni che saranno inevitabili: in queste amichevoli è importante testare quante più soluzioni possibili, tra chi scalpita per un posto da titolare c’è sicuramente Girelli, ma anche Giugliano, Simonetti e Cantore. Lo stesso purtroppo non si può dire per Cecilia Salvai: infatti nei giorni scorsi il difensore della Juventus ha lasciato il raduno in via precauzionale a causa di un affaticamento muscolare al flessore della coscia destra.











