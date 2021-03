DIRETTA IRLANDA INGHILTERRA/ Video streaming DMax: nelle ultime sfide… Sei Nazioni

DIRETTA IRLANDA INGHILTERRA: I TESTA A TESTA

Irlanda Inghilterra ci fornisce oggi un interessante testa a testa: solo Galles e Francia possono vincere il Sei Nazioni 2021 ma le due nazionali corrono per quello che potrebbe essere il secondo posto in classifica. L’anno scorso eravamo ovviamente a Twickenham, per la terza giornata: l’Inghilterra si era imposta con un netto 24-12 ed era stata una vittoria fondamentale per andare a prendersi il titolo, i verdi invece l’avevano mancato anche in virtù di quel ko visto che avevano chiuso terzi, a -4 dagli inglesi e dalla Francia e in compagnia della Scozia. Bisogna tornare al 2 febbraio 2019 per trovare l’ultima partita a Dublino, anche questa vinta dall’Inghilterra (20-32); nell’ultima giornata del Sei Nazioni 2017 l’Aviva Stadium aveva salutato il 13-9 a favore dell’Irlanda, ma anche quel successo non era servito perché gli inglesi si erano già aggiudicati il torneo. I verdi però avevano ottenuto una soddisfazione doppia: chiudere in seconda posizione per le sfide dirette (nei confronti di Francia e Scozia) e soprattutto evitare il Grande Slam dell’Inghilterra, cosa mai banale considerata la rivalità anche se di fatto si era trattato di un premio di consolazione. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA IRLANDA INGHILTERRA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Irlanda Inghilterra sarà trasmessa su Motor Trend: rispetto alle scorse edizioni del Sei Nazioni di rugby, ecco dunque una novità perché il gruppo Discovery oltre a Dmax (dove si vedranno le partite degli azzurri) coinvolgerà anche questo altro suo canale che trasmetterà tutte le partite “straniere”. L’appuntamento sarà dunque sul numero 59 del telecomando, oppure in diretta streaming video tramite il servizio Discovery Plus. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @SeiNazioniRugby. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO

DIRETTA IRLANDA INGHILTERRA: PER IL MILLENNIUM TROPHY!

Irlanda Inghilterra, che sarà diretta dall’arbitro francese Mathieu Raynal, si gioca alle ore 17:45 (italiane) di sabato 20 marzo: siamo all’Aviva Stadium di Dublino, il campo di casa della nazionale irlandese, e la partita è valida per la quinta e ultima giornata del Sei Nazioni 2021. Il torneo di rugby giunge alla sua conclusione: amara per entrambe le nazionali che non possono più vincere il titolo, ma sperano ancora di chiudere al secondo posto e, soprattutto, disputano oggi il Millennium Trophy, uno dei tanti match all’interno della competizione.

La delusione è maggiore soprattutto per gli inglesi, cui non è bastato battere la Francia per ottenere la possibilità di tallonare un Galles praticamente perfetto; l’Irlanda ha pagato in particolar modo il ko interno proprio contro i Bleus, perché nell’ultimo turno è andata a vincere in Scozia ma la cosa non è bastata. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Irlanda Inghilterra, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali della partita del Sei Nazioni 2021.

DIRETTA IRLANDA INGHILTERRA: RISULTATI E CONTESTO

Irlanda Inghilterra resta ovviamente una partita affascinante, anche perché come abbiamo già detto vale per il Millennium Trophy; dobbiamo infatti ricordare che all’interno del Sei Nazioni ci sono tante sfide, dirette o che coinvolgono più di due nazionali, che fanno sostanzialmente gara a parte o comunque contribuiscono a rendere ancora più interessanti e sentiti i match. Aspettando di scoprire chi si aggiudicherà la competizione, possiamo dire che l’Inghilterra abdica oggi, in maniera ufficiale, dal suo trono del Sei Nazioni che aveva conquistato l’anno scorso, anche se resta da capire se sarà il Galles o la Francia (che deve recuperare una partita) a succederle; per quanto riguarda l’Irlanda, ancora una volta i verdi si sono dimostrati competitivi su buoni livelli ma non sono riusciti a fare il salto di qualità, così il loro ultimo titolo del Sei Nazioni resta quello del 2018. Vedremo poi cosa succederà oggi, ribadendo che al netto della classifica la partita di Dublino è affascinante…

