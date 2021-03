Diretta Scozia Irlanda/ Streaming video Dmax: match incerto (rugby Sei Nazioni)

DIRETTA SCOZIA IRLANDA: SFIDA EQUILIBRATA

Scozia Irlanda, diretta dall’arbitro francese Romain Poite presso lo stadio di Murrayfield ad Edimburgo, si disputa alle ore 16.00 italiane (le 15.00 locali) di oggi pomeriggio, domenica 14 marzo 2021, per completare la quarta giornata del torneo Sei Nazioni 2021 di rugby, di cui costituisce uno dei sempre affascinanti incroci tutti britannici (in senso geografico, ricordiamo comunque che l’Irlanda nel rugby rappresenta l’intera nazione). La diretta di Scozia Irlanda si annuncia poi intrigante perché potrebbe dire molto sul cammino sia della Nazionale del Cardo sia per gli ospiti.

In particolare, la Scozia nella prima giornata ha fatto la storia vincendo a Twickenham in casa dei cugini dell’Inghilterra per 6-11, poi però tra la sconfitta contro il Galles e il rinvio per Covid della partita in Francia si è fermata lì, mentre l’Irlanda ha perso due partite di misura e in seguito si è riscattata vincendo a valanga in Italia. Entrambe dunque devono ancora capire quale potrà essere il loro orizzonte nel finale del Sei Nazioni 2021: quali risposte arriveranno da Scozia Irlanda?

DIRETTA SCOZIA IRLANDA STREAMING VIDEO TV DMAX: COME SEGUIRE LA PARTITA (6 NAZIONI RUGBY)

La diretta tv di Scozia Irlanda sarà trasmessa su Motor Trend: rispetto alle scorse edizioni del Sei Nazioni di rugby, ecco dunque una novità perché il gruppo Discovery oltre a Dmax (dove si vedranno le partite degli azzurri) coinvolgerà anche questo altro suo canale che trasmetterà tutte le partite “straniere”. L’appuntamento sarà dunque sul numero 59 del telecomando, oppure in diretta streaming video tramite il servizio Discovery Plus. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @SeiNazioniRugby. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO

DIRETTA SCOZIA IRLANDA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Scozia Irlanda, celebriamo come è giusto che sia la vittoria scozzese a Twickenham, perché un evento di questo genere non si verificava dall’ormai lontano 1989, anno dell’ultimo successo della Scozia in casa dell’Inghilterra nel Sei Nazioni (che ovviamente era ancora Cinque Nazioni 32 anni fa) prima del 2021. Questo trionfo è il sigillo sulla grande crescita avuta dalla Scozia negli ultimi anni: sono ormai lontani i tempi in cui per l’Italia la sfida con la Scozia era quella più alla portata (e spesso vinta dagli azzurri), perché il Cardo è tornato su livelli d’eccellenza, anche se dopo il colpaccio di Twickenham per la Scozia è arrivata una sconfitta casalinga sul filo di lana contro il Galles (24-25) più il rinvio del match in Francia. Se oggi la Scozia dovesse vincere, rimarrebbe in corsa per la vittoria finale del Sei Nazioni 2021. Obiettivo sfumato molto presto per l’Irlanda a causa di due sconfitte, ma va detto che sia in Galles (21-16) sia in casa contro la Francia (13-15) sono stati i dettagli a fare la differenza, per cui di certo i Verdi non sono inferiori, come hanno dimostrato demolendo l’Italia a Roma per 10-48. Il trionfo finale è ormai fuori portata, ma di certo l’Irlanda non rinuncerà a fare il massimo possibile…



