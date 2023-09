DIRETTA/ Irlanda Olanda (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (10 settembre 2023)

DIRETTA IRLANDA OLANDA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Pochissimi minuti al via della diretta di Irlanda Olanda, facciamo allora il punto sulla situazione delle due Nazionali nel girone B delle qualificazioni europee. Sta dominando la Francia, quindi la corsa dovrebbe essere per il secondo posto, che però francamente sembrano missione quasi impossibile per l’Irlanda, che finora ha raccolto solamente una vittoria e tre sconfitte in quattro partite disputate, quindi con appena 3 punti in classifica arrivati con un 3-0 contro Gibilterra che non raddrizzerò un bilancio per il resto sconfortante, con appena un altro gol segnato e cinque invece incassati.

L’Olanda invece sembra in viaggio proprio verso il secondo posto: finora ha giocato tre partite e raccolto 6 punti in classifica grazie a due vittorie e una sconfitta, il bilancio è di sei gol segnati a fronte dei quattro incassati, quindi con differenza reti pari a +2. I numeri quindi darebbero ragione agli ospiti dei Paesi Bassi, ma naturalmente sarà il campo a stabilire l’unico verdetto che conta: parola ai protagonisti, comincia la diretta di Irlanda Olanda! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TV IRLANDA OLANDA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Irlanda Olanda al momento sembra non si possa vedere da nessuna parte. Infatti sulla Guida Tv di Sky, circa la programmazione dei canali calcistici e sportivi, non compare alcun evento associato a questa sfida di qualificazione. Seguiranno eventualmente aggiornamenti anche per quanto riguarda lo streaming video dell’evento.

IRLANDA OLANDA: PADRONI DI CASA IN DIFFICOLTÀ

La diretta Irlanda Olanda, in programma domenica 10 settembre alle ore 20:45. racconta di una sfida molto interessante tra due squadre che stanno facendo un po’ di fatica nel Gruppo B di qualificazione al prossimo Europeo fissato nel 2025 in Germania. Vietato sbagliare per Irlanda e Olanda: i padroni di casa fino a questo momento hanno ottenuto tre punti in quattro partite e sono reduci dalla sconfitta sul terreno di gioco della Francia; gli Orange, invece, hanno totalizzato sei punti in tre gare e nell’ultima sfida si sono sbarazzati agevolmente della Grecia.

DIRETTA IRLANDA OLANDA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Irlanda Olanda vedono i padroni di casa schierarsi col classico 3-4-3 proposto dal commissario tecnico Kenny. Tra i pali spazio a Bazunu mentre nel pacchetto arretrato dovrebbero figurare Collins, Egan e Stevens. A centrocampo Browne e Duffy sulle corsie esterne mentre il centravanti sarà Idah. Per gli olandesi del commissario tecnico Koeman, invece, Blind e Dumfries sui laterali del 3-4-3 Weghorst, Gakpo e Simons nel tridente.

DIRETTA IRLANDA OLANDA, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Irlanda Olanda danno per favorita la squadra ospite con una quota di 1.75. Sempre bet365 assegna ai padroni di casa un valore di 4.90 volte la posta in palio, a 4.10 invece la X del pareggio.

Over 2.5 o Under? L'eventualità di vedere almeno tre gol in questo incontro è data a 1.90, leggermente più bassa dell'esito opposto che possiamo trovare a 1.85. Per quanto riguarda il segno Gol ovvero entrambe le squadre a segno abbiamo una quota di 1.75 riferito al Gol e 1.95 per il No Gol.











