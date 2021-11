Diretta ISL 2021 con Federica Pellegrini/ Streaming video tv: al via i play offs!

DIRETTA ISL 2021: FEDERICA PELLEGRINI PROTAGONISTA!

La diretta della ISL 2021 torna a farci compagnia oggi, sabato 13 novembre 2021: siamo a Eindhoven, dove già in settimana sono cominciati ufficialmente i play offs della International Swimming League e già oggi in vasca grandissima protagonista sarà la nostra Federica Pellegrini. Annunciato da tempo il ritiro e saltato anche l’appuntammo in vasca corta agli ultimi Europei di Kazan (dove l’Italia ha superato ogni record portando a casa ben 35 medaglie), la nuotatrice veneta come è noto ha deciso che la ISL sarà la sua ultima manifestazione competitiva e dunque sarà protagonista oggi per i play off assieme al team degli Acqua Centurions (diretti dal fidanzato Matteo Giunta).

Per la Divina un ultimo banco di prova, dove pure ci sta regalando grandissime soddisfazioni: e dove potrebbe ancora splendere in vasca a Eindhoven in questi giorni. Dopo tutto siamo nelle fasi più calde dell’International Swimming league e siamo certi che la veneta vorrà ancora ritagliarsi un ruolo da vera protagonista in vasca. Le motivazioni certo non mancano, considerato che in terra olandese vi sono solo i migliori del nuoto internazionale e che pure in palio sono stati messi subito punti pesantissimi, in vista della qualificazione alla finalissima.

DIRETTA ISL 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE DI NUOTO

Segnaliamo subito che ancora sarà riservata ampia copertura per la ISL 2021 con Federica Pellegrini, anche dalla vasca di Eindhoven. Nello specifico ricordiamo che le gare con la Divina avranno inizio alle ore 19.00 e saranno visibili in diretta tv solo sul satellitare e per la precisione su Sky Sport Action, canale numero 206 della piattaforma satellitare. Gli abbonati di conseguenza avranno a disposizione anche una diretta streaming video tramite il servizio Sky Go di tutti gli eventi della International Swmming league 2021 in Olanda.

DIRETTA ISL 2021 CON FEDERICA PELLEGRINI: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare il via alla diretta della ISL 2021 con Federica Pellegrini, ci pare però utile ora dare un miglior contesto alle prove ci attendono in questi giorni ad Eindhoven. Come abbiamo accennato prima, per la International Swimming league 2021 si apre oggi la fase dei play offs: delle originarie 10 squadre, protagoniste della prima fase del torneo alla piscina Scandone di Napoli, solo le miglior otto hanno avuto accesso a questa nuova fase, da cui pure saranno solo 4 i team che potranno competere per il titolo finale, il prossimo dicembre.

La formula di questa attesa fase della manifestazione è però sempre la stessa: anche nei play off dunque avremo 4 squadre a turno (oggi oltre gli Acqua Centurions di Federica Pellegrini avremo anche LA Current, Toronto Titans e London Roar) si sfideranno sulla lunghezza della mezza vasca in diverse discipline (individuali e staffette) e solo i migliori di ogni banco di prova riceveranno dei punti. I quali sommati daranno la classifica finale delle squadre, da cui pure si scoprirà chi potrà proseguire nel torneo. Da aggiungere che pure da calendario sono stati previsti ben sei turni complessivi per i play offs della International Swimming league, di cui pure ognuno è “spalmato” su due giorni: di conseguenza Pellegrini e compagni saranno in casa anche domani, contro i medesimi rivali.



