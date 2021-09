Diretta Isl 2021 con Federica Pellegrini/ Streaming video tv: fine della 10^ giornata

DIRETTA ISL 2021 CON FEDERICA PELLEGRINI: IL PROGRAMMA ODIERNO

La Isl 2021 torna a farci compagnia domenica 26 settembre: si tratta della seconda giornata nel decimo match di regular season – ciascun turno è infatti formato da due giorni, nei quali si sfidano le stesse squadre – e Federica Pellegrini sarà nuovamente protagonista nella piscina Felice Scandone di Napoli, dove si svolgono le gare di questa competizione che, come nome completo, ha International Swimming League. Si tratta di una gara a squadre: in totale si affrontano 8 selezioni composte da nuotatori di diversa nazionalità.

Ogni giorno ci sono 4 team direttamente in gara mentre per l’ultima tappa, quella del prossimo weekend (29 e 30 settembre), la competizione riguarderà le ultime quattro classificate, che si contenderanno gli ultimi due posti per i playoff. Al momento sono poche le indicazioni circa il programma del giorno, ma la presenza in vasca degli Aqua Centurions ci dice ovviamente che, nella diretta della Isl 2021, avremo Federica Pellegrini tra i grandi protagonisti della serata.

DIRETTA ISL 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE DI NUOTO

Dalle ore 18.00 la diretta tv di questa serata della ISL 2021 a Napoli con la presenza di Federica Pellegrini sarà garantita su Sky Sport Action, canale numero 206 della piattaforma satellitare riservata agli abbonati, i quali avranno di conseguenza a disposizione anche una diretta streaming video tramite il servizio Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ISL 2021 CON FEDERICA PELLEGRINI: SITUAZIONE E CONTESTO

La Isl 2021 è una competizione che sta provando a prendere piede nel calendario delle grandi competizioni internazionali: potremmo chiamarla “off season”, un momento nel quale i vari nuotatori hanno affrontato le competizioni di cartello (quest’anno si è trattato ovviamente delle Olimpiadi) e si dedicano a un evento che, come esplicitamente ammesso, è un tentativo di attirare attenzioni, media e sponsor in un mondo che solitamente non ne conosce tantissimi.

Della formula abbiamo detto; andando più a fondo, possiamo aggiungere che il sistema con cui vengono assegnati i punteggi è particolarmente cervellotico, perchè ogni singola gara vale punti diversi ma contano anche i distacchi inflitti o subiti, e i punti si possono anche perdere. Per questo motivo non basta toccare per primi o, in negativo, arrivare ultimi: la diretta della Isl 2021 sarà un evento ancora una volta tutto da vivere, ricordando che a novembre ci saranno finalmente le fasi finali e la speranza è che Federica Pellegrini sia presente con i suoi Aqua Centurions.



