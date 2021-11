Diretta ISL 2021 con Federica Pellegrini/ Streaming video tv, si torna in acqua

DIRETTA ISL 2021 CON FEDERICA PELLEGRINI: LA LUNGA PASSERELLA DELLA NOSTRA AZZURRA…

Torna protagonista oggi la diretta ISL 2021 con Federica Pellegrini. La kermesse del nuoto per squadre di club che, almeno in ottica italiana, si è trasformata nella lunga passerella d’addio della Divina. Oggi comincia una nuova sessione dei playoff in Olanda, per la precisione ad Eindhoven, presso la piscina intitolata alla leggenda locale Pieter Van den Hoogenband, che ha per così dire raccolto il testimone da Napoli, dove invece era stata protagonista nella sua prima parte la ISL 2021. Oggi e domani la International Swimming League 2021 ci propone nuove sfide con gli Aqua Centurions di Federica Pellegrini in vasca a caccia di un posto in finale.

Protagonisti stasera e domani della diretta ISL 2021 saranno naturalmente gli Aqua Centurions di Federica Pellegrini e di tanti altri grandi nuotatori azzurri, da Nicolò Martinenghi ad Alessandro Miressi, da Thomas Ceccon a Fabio Scozzoli, da Martiona Carraro ad Arianna Castiglioni, ma anche i canadesi Toronto Titans (che schierano anche i due azzurri Lorenzo Zazzeri e Alberto Razzetti), i francesi Energy Standard che hanno nelle loro fila anche Benedetta Pilato e Marco De Tullio ed infine gli statunitensi DC Trident, perché ricordiamo che si tratta appunto di squadre di club che possono schierare anche nuotatori di nazionalità differenti.

DIRETTA ISL 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE DI NUOTO CON FEDERICA PELLEGRINI

Sarà riservata ampia copertura in diretta tv alla ISL 2021 con Federica Pellegrini, anche dalla vasca di Eindhoven. L’appuntamento è fissato alle ore 19.00 e le gare odierne saranno visibili su Sky Sport Action, canale numero 206 della piattaforma satellitare. Gli abbonati di conseguenza avranno a disposizione anche una diretta streaming video tramite il servizio Sky Go di tutti gli eventi della International Swimming League 2021 in Olanda.

DIRETTA ISL 2021 CON FEDERICA PELLEGRINI: LA SITUAZIONE

Oggi dunque inizia una nuova sessione della diretta ISL 2021 e possiamo fare il punto della situazione nella competizione con Federica Pellegrini. Siamo ai playoff, ci sono otto squadre e solo quattro di queste avranno accesso alla finale del 3-4 dicembre. Attualmente al comando della classifica di questi playoff ci sono due team statunitensi, i Cali Condors e i LA Current, che hanno vinto rispettivamente la sessione dell’11-12 novembre e del 13-14 novembre. Ogni sessione vede in azione quattro squadre e assegna 4 punti alla prima, poi 3, 2 e 1 a scalare (a parità di punteggio si considera il totale die punti accumulati in ogni singola gara).

Per gli Aqua Centurions di Federica Pellegrini non è una situazione facile, perché al momento sono settimi nella classifica dei playoff della ISL 2021, essendo arrivati quarti e ultimi nella sessione del 13-14 novembre. Sono davanti solamente al Team Iron, ultimo nell’altra sessione, grazie ai 357 punti complessivo contro 340, ma naturalmente bisogna cercare di risalire posizioni se si vorrà raggiungere il difficile obiettivo di un posto fra lei prime quattro per andare in finale.



