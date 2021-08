Federica Pellegrini, diretta ISL Napoli/ Streaming video e tv: l’ultima gara

DIRETTA ISL NAPOLI: ATTESA PER IL LUNGO ADDIO DI FEDERICA PELLEGRINI AL NUOTO

Federica Pellegrini è ormai agli sgoccioli della sua lunga e meravigliosa carriera, che terminerà definitivamente con la partecipazione alla ISL (International Swimming League) che oggi fa tappa a Napoli, presso la Piscina Scandone del capoluogo partenopeo. Le ultime emozioni della carriera di Federica Pellegrini saranno dunque il principale tema d’interesse di questa ISL, che possiamo definire come una competizione per squadre di club, il che è una grande anomalia nel mondo del nuoto, dove praticamente sempre si gareggia a titolo individuale o per la propria Nazionale.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta/ Convivenza a Verona e una famiglia in futuro

Possiamo dire che la Divina del nuoto italiano, che alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha preso parte per la quinta volta consecutiva a una finale olimpica dei 200 sl femminili, fa parte degli Aqua Centurions, che oggi saranno una delle quattro formazioni in gara al pari di Energy Standard, Toronto Titans e DC Trident per una bellissima serata di nuoto che ci terrà compagnia dalle ore 20.00 fino alle 22.00, con Federica Pellegrini naturalmente in primo piano ma anche tanti altri nuotatori di massimo livello a nobilitare questa ISL.

Matteo Giunta/ Dalla rottura col cugino Magnini all'amore con la Pellegrini "Destino"

COME SEGUIRE FEDERICA PELLEGRINI, ISL NAPOLI IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta tv della prima serata della ISL a Napoli con la presenza di Federica Pellegrini sarà garantita su Sky Sport Arena, canale numero 204 della piattaforma satellitare riservata agli abbonati, i quali avranno di conseguenza a disposizione anche una diretta streaming video tramite il servizio Sky Go.

FEDERICA PELLEGRINI, ISL NAPOLI: IL CONTESTO

Da un certo punto di vista, potremmo dire che la carriera di Federica Pellegrini è finita a Tokyo, con il settimo posto nei 200 sl e l’elezione a membro Cio in quota atleti, tuttavia sarà naturalmente molto piacevole vedere ancora in acqua la Divina del nuoto italiano nella ISL che comincia oggi a Napoli. la stessa Federica Pellegrini ha parlato così di questa ultimissima esperienza in vasca della sua carriera: “Volevo chiudere con l’Olimpiade di Tokyo, ma c’è questa opportunità e mi piace l’idea di chiudere a Napoli, con la ISL che sarà una vetrina bellissima”, ha detto a Sky Sport 24. Pellegrini ha anche spiegato in breve in che cosa consiste la International Swimming League: “È un nuovo format, una lega parallela alle classiche gare in televisione. Noi facciamo parte dell’Aqua Centurions e portiamo punti alla nostra squadra che ritengo essere la più forte delle ultime tre stagioni. Puntiamo di passare tra le prime otto, per andare avanti ai playoff e rivederci a novembre”. Si gareggia dunque per portare in ogni singola gara il massimo numero possibile di punti per la propria squadra, gli Aqua Centurions sono una sorta di “Nazionale italiana bis”, dal momento che comprendono fra gli altri pure Arianna Castiglioni e Martina Carraro, Alessandro Miressi e Fabio Scozzoli, Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon e diversi altri azzurri.

Federica Pellegrini nuovo membro Cio/ “Lotta al doping e aiuto atleti per Olimpiadi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA