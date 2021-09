Diretta ISL con Federica Pellegrini 2021/ Streaming video tv: oggi il 4^ turno!

Spazio alla diretta della International Swimming league 2021, anche oggi sabato 4 settembre 2021 con Federica Pellegrini a partire dalle ore 18.00: siamo dunque ancora alla piscina Scandone di Napoli dove questa sera sarà di scena la quota giornata della terza edizione della ISL. Non vediamo dunque l’ora di dare spazio ai giganti del nuoto, che subito dopo le grandi emozioni offerete in vasca alle Olimpiadi di Tokyo, ci faranno ancora esultare, sia pure per questa nuova avvincente competizione, che pure ci terrà col fiato sospeso fino al 2022. In vasca anche oggi, come beniamina degli italiani e non solo oltre che punto di riferimento del team degli Aqua Centurions Federica Pellegrini, che ha scelto proprio la International Swimming league 2021 a Napoli per dare il suo addio al nuoto professionistico: per la Divina un saluto dolcissimo e pure prolungato nel tempo (a seconda di come il suo team se la caverà nella competizione). Sarà comunque ben difficile per al veneta come per noi dirci addio: ma nel frattempo godiamoci ancora le sue imprese, oggi nel 4^ turno a Napoli della ISL 2021.

DIRETTA/ Federica Pellegrini 200 sl ISL Napoli: Divina seconda, trionfa Haughey

COME SEGUIRE FEDERICA PELLEGRINI, ISL NAPOLI IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta tv della prima serata della ISL a Napoli con la presenza di Federica Pellegrini sarà garantita su Sky Sport Uno, canale numero 201 della piattaforma satellitare riservata agli abbonati, i quali avranno di conseguenza a disposizione anche una diretta streaming video tramite il servizio Sky Go.

DIRETTA/ Federica Pellegrini ISL Napoli video streaming tv: Toronto Titans al comando

DIRETTA INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE 2021: 4^ TURNO CON FEDERICA PELLEGRINI

Ovviamente impazienti di dare il via alla diretta della quarta giornata per la International Swimming league 2021 a Napoli, con la nostra Federica Pellegrini come prima protagonista, pure ci pare necessario vedere anche qui saranno le squadre impiegate oggi e le gare messe in programma. Presenti gli Aqua Centurions della Divina, saranno altri tre i team impegnati e dunque Cali Condors, LA Current e DC Trident: dei tre i primi soprattutto fanno paura, dopo quanto fatto a Caleb Dressel e Lilly King già nei primi turni. Il programma delle gare pure è stato definito: a partire dalle ore 18.00 avremo le prove dei 100m farfalla e dei 200 dorso, ma pure dei 200 rana e la prima staffetta della 4×100 stile libero, dove Pellegrini dovrebbe dare il suo contributo. Proseguendo nel calendario ecco anche le prove dei 50m stile libero, dei 200m misti e dei 50 rana, con di fila anche i 50 dorso e i 400 m stile libero: a chiudere il quadro la staffetta finale della 4x100m mista.

