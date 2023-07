Diretta/ Israele Inghilterra U21 streaming video Rai: occhio all’outsider (5 luglio 2023)

DIRETTA ISRAELE INGHILTERRA U21: LA PRIMA SEMIFINALE

Israele Inghilterra U21, in diretta mercoledì 5 luglio 2023 alle ore 18.00 presso la Adjarabet Arena di Batumi sarà una sfida valida per per la semifinale degli Europei Under 21. Occhio all’outsider Israele che dopo aver eliminato ai calci di rigore i padroni di casa della Georgia ed aver staccato il pass per le Olimpiadi di Parigi, sognano ora un clamoroso sgambetto per arrivare a giocarsi una finale che nei pronostici nessuno avrebbe azzardato, col movimento calcistico israeliano che si sta confermando in grande ascesa.

Vuole però imporre il suo status da favorita l’Inghilterra, che ha battuto di misura il Portogallo nel suo quarto di finale e ora punta l’atto conclusivo della manifestazione, confermando il buon momento del calcio britannico dopo i risultati della Nazionale maggiore (semifinale Mondiale del 2018, finale Europei 2021 e quarti nell’ultimo Mondiale in Qatar) e della Nazionale femminile campione d’Europa e ora in procinto di affrontare l’avventura Mondiale in Australia e Nuova Zelanda.

ISRAELE INGHILTERRA U21 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SEMIFINALE

La diretta tv di Israele Inghilterra U21 sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando sul digitale terrestre. Questo dunque significa che sarà garantita pure la diretta streaming video di Israele Inghilterra, naturalmente tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ISRAELE INGHILTERRA UNDER 21 SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI ISRAELE INGHILTERRA U21

Le probabili formazioni della diretta Israele Inghilterra U21, match che andrà in scena alla Adjarabet Arena di Batumi. Per Israele, Guy Luzon schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zarfati; Jaber, Lemkin, Cohen, Revivo; Khalaili, Azoulay, Gandelman, Gloukh; Tugerman, Gorno. Risponderà l’Inghilterra allenata da Lee Carsley con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Trafford; Garner, Harwood-Bellis, Colwill, Aarons; Madueke, Gomes, Jones, Ramsey; Gibb-White, Gordon.

ISRAELE INGHILTERRA U21 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Israele Inghilterra U21, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la finalissima degli Europei Under 21. La vittoria di Israele con il segno 1 viene proposta a una quota di 9.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo dell’Inghilterra, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.38.











