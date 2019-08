Diretta Israele Italia/ Streaming video Rai: qualificazioni Europei femminili calcio

Israele Italia, in diretta dallo stadio di Ramat Gan, si gioca alle ore 17:30 di giovedì 29 agosto e rappresenta il primo impegno della nazionale di calcio femminile nelle qualificazioni agli Europei 2021. Reduci dallo splendido Mondiale nel quale hanno raggiunto i quarti, le ragazze di Milena Bertolini (che ha rinnovato con la federazione per altri due anni) aprono il gruppo B nel quale sono favorite: a qualificarsi saranno le vincenti dei nove gironi più le tre migliori seconde, guardando alla composizione delle nostre avversarie possiamo dire sulla carta che ci giocheremo il primato con la Danimarca ma che siamo in prima linea non solo per non passare dai playoff, ma anche per vincere il gruppo. Sarà dunque importante aprire bene a Ramat Gan, sapendo di poter contare su un gruppo affiatato e di valore nonostante qualche assenza; aspettando la diretta di Israele Italia, vediamo in che modo Milena Bertolini potrebbe disporre le azzurre sul terreno di gioco, analizzando la sua probabile formazione per questo impegno.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Israele Italia sarà disponibile per tutti: sarà infatti la televisione di stato a trasmetterla, il canale nello specifico è Rai Due. Tutti gli appassionati, in assenza di un televisore, potranno seguire la partita di qualificazione agli Europei anche in diretta streaming video: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare, senza costi aggiuntivi, il sito www.raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ISRAELE ITALIA

In Israele Italia ci sono due assenti illustri: sappiamo di Cecilia Salvai che ha saltato anche i Mondiali, out anche Barbara Bonansea che si è infortunata in amichevole – con la Juventus – e starà fuori a lungo. Forfait pesante quello dell’attaccante: Bertolini allora potrebbe puntare su Tarenzi per sostituirla, oppure avanzare la posizione di Cernoia nel tridente completato da Girelli e una tra Giacinti (favorita) e Sabatino – mancherà anche Ilaria Mauro. A centrocampo il faro rimane Giugliano, supportata da Aurora Galli; con Cernoia avanzata la maglia da titolare in mezzo potrebbe essere di Rosucci, ormai pienamente recuperata dalla rottura del crociato. Qualche dubbio in difesa soprattutto per quanto riguarda la fascia destra: dovrebbe però giocare Bergamaschi con Guagni dall’altra parte e la coppia centrale Gama-Linari davanti a Giuliani, in alternativa vedremo Elisa Bartoli sulla corsia mancina con Guagni spostata sul versante opposto.



