Diretta Italia Croazia/ Coppa Davis 2022 streaming video Rai 2: via alle finali!

DIRETTA ITALIA CROAZIA: INIZIANO LE FINALI DI COPPA DAVIS!

Italia Croazia prenderà il via alle ore 15:00 di mercoledì 14 settembre, salvo variazioni: finalmente tornano le emozioni della Coppa Davis 2022, e abbiamo la possibilità di giocare in casa questo gruppo A delle finali perché siamo alla Unipol Arena di Bologna. Ormai conosciamo la formula, che però è leggermente cambiata rispetto allo scorso anno: adesso le nazionali per girone sono 4 (nel nostro ci sono anche Svezia e Argentina) e dunque ci toccheranno tre diversi incontri, che si disputano sempre sulla distanza delle due vittorie e di conseguenza saranno formati da due singolari e un doppio, alla fine dei quali farà fede ovviamente la classifica generali.

DIRETTA/ Slovacchia Italia (2-3) Coppa Davis 2022: Musetti porta azzurri alle Finals!

Alle finali di novembre si qualificheranno le prime due di ciascun girone; dunque un totale di 12 squadre che si uniranno alle quattro già passate di diritto, ricordando bene che una sarebbe stata la Russia campione in carica ma che, a causa del conflitto in Ucraina, la federazione è stata esclusa dalla competizione e dunque non potrà difendere il titolo. Cosa aspettarci dalla diretta di Italia Croazia? Presumibilmente una sfida davvero tosta, ma il punto è che anche perdere contro i balcanici potrebbe comunque consentirci di andare a giocare le finali; vedremo allora cosa succederà, prima però dobbiamo presentare i temi principali di questa sfida davvero intrigante…

Diretta/ Slovacchia Italia (1-1) Coppa Davis 2022: ha vinto Sinner, sconfitta Sonego

ITALIA CROAZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA COPPA DAVIS 2022

C’è una bella notizia per tutti gli appassionati di Coppa Davis, perché la diretta tv di Italia Croazia sarà trasmessa in chiaro: l’appuntamento è su Rai Due, sarà la televisione di stato a occuparsi del match degli azzurri nel girone delle finali di Coppa Davis 2022 e, naturalmente, ci sarà la possibilità di seguire le partite anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi grazie a Rai Play. L’alternativa è Sky Sport Uno, canale 201 del decoder ma chiaramente riservato agli abbonati; in questo caso il servizio di diretta streaming video sarà garantito dall’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Diretta/ Russia Croazia (2-0) finale Coppa Davis 2021: vince Medvedev, è trionfo!

DIRETTA ITALIA CROAZIA: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina dunque la diretta di Italia Croazia: va ricordato che questa sarà anche una rivincita rispetto a quanto accaduto l’anno scorso, perché nel girone dei playoff di Coppa Davis gli azzurri avevano già incrociato la nazionale balcanica e ne erano usciti sconfitti, e costretti all’eliminazione. Era stato clamoroso il ko che Lorenzo Sonego aveva subito da Borna Gojo, e che alla fine era risultato decisivo; avevamo perso 2-1, e quest’anno è anche possibile che le cose vadano a finire in questo modo. Certo: l’Italia può contare su Jannik Sinner e Matteo Berrettini, entrambi arrivati ai quarti degli Us Open con l’altoatesino che ha portato Carlos Alcaraz al quinto set in un match epico.

La Croazia però i queste finali di Coppa Davis 2022 schiera Marin Cilic, che dal nuovo numero 1 Atp ha perso agli ottavi e sempre al quinto set ed è tornato su livelli ottimi (anche se magari non quelli che nel 2014 gli avevano consentito di trionfare a New York, anche a causa dell’età), e Borna Coric che si è incredibilmente imposto nel Masters 1000 di Cincinnati, e dunque è in un periodo di forma decisamente positivo. La differenza può farla il doppio: qui, il fatto che siano presenti Nikola Mektic e Mate Pavic non depone a favore dell’Italia, visto che quella croata è una delle coppie più forti al mondo. Insomma, non sarà per nulla semplice ma vedremo, di sicuro nella diretta di Italia Croazia per l’inizio delle finali di Coppa Davis 2022 abbiamo tutto per portare a casa la vittoria…











© RIPRODUZIONE RISERVATA