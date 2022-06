Diretta Italia Argentina/ Streaming video tv: rivincita azzurra? (VNL 2022)

DIRETTA ITALIA ARGENTINA: CHE GRANDE SFIDA!

Italia Argentina, in diretta dalla TD Place Arena della capitale canadese Ottawa, si gioca per la quarta giornata della VNL 2022 di volley maschile, l’ultima della prima settimana di una Volleyball Nations League già molto intensa. L’appuntamento sarà fissato alle ore 20.00 italiane di questa sera, domenica 12 giugno 2022 (le 14.00 locali del pomeriggio). La prima osservazione dunque va fatta proprio sull’orario: finalmente, dopo tre partite notturne secondo il fuso orario italiano, ci sarà la possibilità di seguire gli Azzurri del c.t. Fefé De Giorgi a un orario decisamente più comodo. Per l’Italia sarà un test anche di resistenza fisica: la partita contro il Canada giocata nella nostra notte e quella contro l’Argentina cadono a sole 19 ore di distanza l’una dall’altra – tanto che, nel fuso nostrano, saranno due partite entrambe alla domenica.

DIRETTA/ Italia Canada (risultato finale 3-0: 25-21, 25-18, 25-19): dominio azzurro

La Volleyball Nations League d’altronde ha questa caratteristica: tante partite ravvicinate (anche se questa edizione alterna le settimane fra donne e uomini) e trasferimenti impegnativi – il prossimo raggruppamento per l’Italia sarà nelle Filippine. I ragazzi del c.t. Fefé De Giorgi hanno comunque già in tasca la qualificazione per la fase finale della Volleyball Nations League 2022, dal momento che la Final Eight si terrà a Bologna nella terza settimana di luglio e vi siamo già qualificati in qualità di Paese organizzatore. La diretta di Italia Argentina offrirà tuttavia una occasione di rivincita del quarto di finale delle Olimpiadi 2020 e porterà quindi motivazioni speciali, anche se la posta in palio sarà evidentemente assai minore e anche i protagonisti della partita saranno diversi. In ogni caso, resta una sfida intrigante: cosa succederà nella diretta di Italia Argentina?

Diretta/ Italia Cina (risultato finale 1-3) video tv: azzurre al tappeto! VNL 2022

DIRETTA ITALIA ARGENTINA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Argentina sarà garantita questa sera su Sky Sport Uno, il canale numero 201 della piattaforma satellitare che ha acquistato i diritti della VNL 2022 anche in campo maschile. Di conseguenza gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video garantita da Sky Go, ma che sarà offerta anche da Now TV.

DIRETTA ITALIA ARGENTINA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Argentina chiuderà quindi una settimana molto intensa per gli Azzurri alla VNL 2022, che ci ha già fatto affrontare (con alterne fortune) i campioni olimpici della Francia e i campioni del Mondo della Polonia. Le formazioni non sono esattamente quelle degli ultimi grandi eventi, ma d’altronde anche l’Italia presenta molte novità e questa è una caratteristica abbastanza “classica” della manifestazione, fin da quanto si chiamava World League. Come già detto, l’Italia non ha nemmeno l’affanno dei risultati per la qualificazione alla fase finale, anche se naturalmente vittorie come quella contro la Polonia fanno sempre piacere.

Diretta/ Italia Olanda (risultato finale 3-0): trionfo azzurro! VNL 2022

Sullo sfondo, per l’Italia detentrice del titolo europeo c’è il sogno iridato, a fine estate si potrà provare a vincere il Mondiale che non conquistiamo dall’ormai piuttosto lontano 1998. Nell’immediato invece ci sarà il desiderio di rivincita verso l’Argentina, che a Tokyo l’estate scorsa ha vinto in cinque set il quarto di finale olimpico sbarrandoci per l’ennesima volta il sogno a cinque cerchi per poi prendersi il bronzo, degna conclusione quindi di una settimana di VNL 2022 che ad Ottawa ci ha offerto sfide davvero di lusso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA