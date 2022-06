Diretta Italia Polonia/ Streaming video tv: altro esame duro (VNL 2022)

DIRETTA ITALIA POLONIA: TEST IMPORTANTE PER GLI AZZURRI!

Italia Polonia, in diretta dalla TD Place Arena della capitale canadese Ottawa, si gioca per la seconda giornata della VNL 2022 di volley maschile alle ore 1.30 italiane di stanotte, venerdì 9 giugno 2022 (le 19.30 locali di giovedì sera). La Volleyball Nations League comincia fortissimo per l’Italia, che la scorsa notte ha perso al debutto contro la Francia campionessa olimpica in carica e adesso è attesa dai campioni del Mondo in carica della Polonia. La VNL 2022 caratterizza come di consueto la prima parte della lunga estate delle Nazionali di volley, che culminerà con i Mondiali in programma proprio in Polonia insieme alla Slovenia, che hanno sostituito la Russia nell’organizzazione.

Diretta/ Italia Cina (risultato finale 1-3) video tv: azzurre al tappeto! VNL 2022

La diretta di Italia Polonia sarà dunque un altro esame durissimo per gli Azzurri di Fefé De Giorgi, che stanno affrontando questo inizio di VNL 2022 con una formazione a dire il vero abbastanza sperimentale: dobbiamo infatti tenere certamente presente che la fase finale della VNL 2022 si terrà a Bologna nella terza settimana di luglio e di conseguenza vi siamo già qualificati di diritto, in qualità di Paese organizzatore. L’Italia dunque ha l’opportunità di fare esperimenti senza un assillo particolare riguardo ai risultati, ma siamo curiosi adesso curiosi di scoprire cosa succederà nella diretta di Italia Polonia…

Diretta/ Italia Olanda (risultato finale 3-0): trionfo azzurro! VNL 2022

DIRETTA ITALIA POLONIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Polonia sarà garantita questa notte su Sky Sport Uno, il canale numero 201 della piattaforma satellitare che ha acquistato i diritti della VNL 2022 anche in campo maschile. Di conseguenza gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video garantita da Sky Go, ma che sarà offerta anche da Now TV.

DIRETTA ITALIA POLONIA: RISULTATI E CONTESTO

Dai campioni olimpici ai campioni del Mondo: abbiamo già accennato al fatto che la diretta di Italia Polonia ci riserverà un altro test affascinante, a maggior ragione se si considera che l’Italia è invece la detentrice del titolo europeo. Come abbiamo visto, tuttavia, gli Azzurri sono in una versione abbastanza sperimentale e questo almeno nell’immediato potrebbe essere un problema. Contro la Francia abbiamo perso 3-0, adesso ci tocca la Polonia che a sua volta ha debuttato con una vittoria per 3-0 rifilata all’Argentina nella prima giornata della VNL 2022.

Diretta/ Italia Belgio (risultato finale 3-1) streaming: Nwakalor trascina le azzurre

Il cammino sarà molto lungo e per l’Italia anche anomalo: la partita resta comunque molto stuzzicante, anche perché non capita tutti i giorni di trovare una di fronte all’altra l’Italia campionessa d’Europa in carica e la Polonia iridata. La VNL è una competizione sempre molto particolare, che impone una serie di partite ravvicinate e trasferimenti spesso pesanti. Per l’Italia la situazione è ancora più particolare, perché abbiamo in realtà già in tasca la qualificazione per la fase finale. Nella prima fase saranno dunque tre settimane di partite, la prima è ad Ottawa poi, alternando sempre una settimana di riposo a una di gioco, avremo altri due raggruppamenti da quattro partite ciascuno, per un totale di 12 partite da disputare nella prima fase per determinare la sua classifica finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA