Diretta Italia Belgio/ Streaming video: gli azzurrini puntano gli Europei (Under 19)

DIRETTA ITALIA BELGIO UNDER 19: SFIDA OSTICA!

Italia Belgio Under 19 andrà in scena in diretta martedì 29 marzo a partire dalle ore 16.30. A Vantaa, in Finlandia, terzo match degli Azzurrini nell’Elite Round valevole per le qualificazioni agli Europei 2022, che si giocheranno questa estate. In occasione dei primi due impegni la squadra del c.t. Carmine Nunziata ha ottenuto un pari contro i pari età della Germania e una vittoria netta contro i padroni di casa della Finlandia. Adesso davanti a sé troveranno un’altra compagine piuttosto ostica.

Il match in programma questo pomeriggio, infatti, è uno scontro diretto per la vetta della classifica. Le due squadre, al momento, la condividono: entrambe si trovano a quota 4. I belgi nei primi due turni hanno compiuto il medesimo percorso degli azzurrini: una vittoria contro la Finlandia e un pari contro la Germania. L’impegno odierno si preannuncia dunque molto equilibrato: tutto può accadere!

DIRETTA ITALIA BELGIO UNDER 19 STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Italia Belgio, match valido per la Fase Elite delle qualificazioni agli Europei Under 19, non sarà trasmessa in televisione, né sui canali in chiaro né tramite le emittenti a pagamento. Gli spettatori, tuttavia, potranno fare il tifo per gli azzurrini e vedere la diretta Italia Belgio under 19 attraverso la diretta streaming fornita dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio sul sito ufficiale figc.it oppure sul canale YouTube ufficiale: CLICCA QUI PER ACCEDERE ALL’EVENTO. La visione sarà disponibile a partire dalle 16.30.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BELGIO UNDER 19

L’Italia U19 è reduce dalla vittoria netta (risultato finale 4-0) contro la Finlandia U19 nella seconda giornata di questa fase della competizione, per cui difficilmente il c.t. Carmine Nunziata vorrà cambiare molto nel proprio undici titolare. Di fronte a sé, per di più, questa volta avrà un avversario sulla carta molto più ostico del precedente. Questo potrebbe essere dunque il 4-3-3 degli azzurrini: Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Scalvini, Mulazzi; Fabbian, Faticanti, Casadei; Miretti; Gnonto, Ambrosino, Di Bruttopilo. Il Belgio U19 invece arriva dal pari contro la Germania U19. Una gara in cui hanno speso tanto. È per questo motivo che probabilmente cambieranno qualcosa nella formazione. Questo il possibile 3-4-2-1: Boets; Wasinski, Leysen, Mondele; Rommens, Lavia, Audoor, Sandra; Oyen, Bakayoko; Stroeykens.











