Diretta Italia Belgio/ Streaming video Rai: terzo impegno azzurro (Europei volley)

Italia Belgio,che si gioca lunedì 26 agosto 2019 alle ore 18.00 presso l’Atlas Arena di Lodz, in Polonia, sarà una sfida valevole per la fase a gironi degli Europei 2019 di volley femminile. Azzurre assegnate al girone polacco con le padrone di casa, l’Ucraina, la Slovenia, il Portogallo (già sconfitto nettamente all’esordio) e appunto il Belgio da affrontare oggi. L’Italia fa parte del gruppo delle favorite per la vittoria finale in questa competizione, ancora una volta guidata dal CT Davide Mazzanti che ha deciso di confermare il blocco che ha fatto parte della spedizione Mondiale in Giappone, in cui le azzurre si sono guadagnate il titolo di vicecampioni perdendo solo la finalissima contro la Serbia, contro la quale Paola Enogu e compagne sperano di potersi prendere la rivincita proprio in questa rassegna continentale. Per quanto riguarda il Belgio, spera di ritagliarsi un ruolo da outsider in questo Europeo femminile, anche se nella griglia di partenza le belghe partono piuttosto indietro rispetto all’Italia: nel girone di qualificazione il Belgio è comunque favorito con Italia e Polonia per il passaggio del turno.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Italia Belgio, lunedì 26 agosto 2019 alle ore 18.00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 così come tutti i match degli Europei di Volley femminile che riguarderanno le azzurre. Sul sito Rai Play ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet del match, che si potrà seguire collegandosi tramite smart tv, pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

ITALIA, IL CAMMINO VERSO IL TRIONFO

Aspettando la diretta di Italia Belgio, possiamo dire che la nostra nazionale affronta questo girone eliminatorio consapevole della necessità di un buon piazzamento in vista degli ottavi di finale, ai quali si qualificano le prime quattro classificate di ogni girone. Le avversarie più temibili per l’Italia nella corsa al titolo di campione d’Europa, oltre alla Serbia campione del mondo come detto vincente nella finalissima nipponica proprio sull’Italia, sono probabilmente Russia, Olanda e Turchia. La finale degli Europei di volley femminile è prevista nella capitale turca, Ankara, l’8 settembre prossimo, al termine di una rassegna che sarà organizzata anche da Slovacchia, Ungheria e appunto Polonia, dove le azzurre sono favorite per la qualificazione agli ottavi di finale a braccetto con Belgio e Polonia, maggiori insidie per la conquista del primo posto nel raggruppamento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA