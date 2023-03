Diretta Italia Belgio U19/ Streaming video tv: la partita decisiva!

DIRETTA ITALIA BELGIO U19: ULTIMA PARTITA DEL GIRONE 2

Italia Belgio U19, in diretta dallo stadio BSA Obervieland della città tedesca di Brema si giocherà oggi, martedì 28 marzo, con fischio d’inizio alle ore 12.00, come terza e ultima partita del girone 2 per gli Azzurrini nella seconda fase di qualificazione agli Europei Under 19. Sarà un match decisivo, perché solamente la prima di ogni gruppo si qualificherà per la fase finale del torneo, in programma a Malta dal 3 al 16 luglio. Verso la diretta di Italia Belgio U19, ricordiamo allora che i ragazzi del c.t. Alberto Bollini ci arrivano da capolista grazie alla vittoria al debutto contro la Germania e al successivo pareggio contro la Slovenia, ma la missione non è ancora compiuta.

Si tratta comunque di una situazione eccellente per gli Azzurrini, a maggior ragione se teniamo in considerazione che l’Italia U19 aveva superato con il brivido la fase precedente, con una sconfitta contro l’Estonia al debutto prima di vincere contro Bosnia e Polonia. In un arrivo a tre a quota 6 punti, con gli Azzurrini che furono terzi per la classifica avulsa, l’Italia U19 è andata avanti solamente in qualità di migliore terza. Adesso invece con una vittoria saremmo sicuramente promossi agli Europei, con un pareggio rischiamo solo un arrivo pari punti con la Slovenia se vincesse contro la Germania (in quel caso deciderebbero differenza reti o gol segnati), mentre una sconfitta significherebbe eliminazione. Non serve aggiungere altro circa la fondamentale importanza di questa partita: cosa succederà nella diretta di Italia Belgio U19?

ITALIA BELGIO U19 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Belgio U19 non dovrebbe essere disponibile e, salvo variazioni in extremis, non dovrebbe nemmeno essere garantita la diretta streaming video di Italia Belgio U19. Un punto di riferimento sarà comunque il sito della nostra Federcalcio nella sezione dedicata alla Under 19 e anche tramite i social. Altre informazioni saranno fornite inoltre nella sezione del sito della Uefa riservata alle Nazionali Under 19 e al cammino di qualificazione verso gli Europei di categoria.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BELGIO U19

Scopriamo adesso insieme quali potrebbero essere le mosse del c.t. Alberto Bollini per quanto riguarda le probabili formazioni della diretta di Italia Belgio U19. Il modulo di riferimento per gli Azzurrini è il 4-3-3, che schieriamo con Mastrantonio in porta, protetto dalla difesa a quattro che potrebbe essere formata da Kayode, Stivanello, Mane e Regonesi da destra a sinistra.

A centrocampo non dovrebbero esserci particolari dubbi sulla presenza di Pisilli e del capitano Faticanti, mentre per la terza maglia a disposizione segnaliamo il possibile ballottaggio fra Lipani e Kumi, che finora si sono sempre alternati. Passiamo infine in attacco, dove il tridente titolare per l’Italia U19 potrebbe essere formato da Vignato, Esposito in posizione centrale e Raimondo.











