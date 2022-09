Diretta Italia Bosnia U19/ Streaming video tv: match da vincere per rialzarsi subito!

DIRETTA ITALIA BOSNIA U19: AZZURRINI PER RESTARE IN CORSA!

Italia Bosnia U19 sarà diretta dall’arbitro serbo Milos Milanovic: si gioca alle ore 12:00 di sabato 24 settembre, ancora allo Stadion Miejski w Rumii, per la seconda giornata nel gruppo 5 delle qualificazioni agli Europei Under 19 2023. L’inizio del percorso per gli azzurrini è stato scioccante: l’Italia U19 ha dominato il match di apertura contro l’Estonia e ha anche colpito un palo nel finale del primo tempo, ma tra il 90’ e il 93’ ha beffardamente subito due gol che hanno sancito la sconfitta. Il tempo per rimediare c’è e la qualificazione alla fase élite resta ampiamente alla portata, tuttavia è chiaro che si debba passare attraverso una vittoria nella partita di oggi.

Dopo tutto, stiamo parlando di una nazionale (la nostra) che ha giocato due finali degli Europei in epoca recente, e che nell’edizione dello scorso anno ne ha sfiorata una terza facendosi rimontare in semifinale; non riuscire a raggiungere nemmeno la fase élite delle qualificazioni sarebbe un passo indietro molto deciso, soprattutto in un periodo nel quale le attenzioni sul nostro movimento riguardano la crescita dei giovani viste le recenti “sciagure” della nazionale maggiore. Aspettiamo dunque con trepidazione la diretta di Italia Bosnia U19; nel frattempo facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte del nostro CT Alberto Bollini, andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita.

Naturalmente c’è la possibilità che nella diretta Italia Bosnia U19 Alberto Bollini cambi qualcosa rispetto alla sconfitta di mercoledì. Il modulo sarà ancora il 4-3-1-2, ma potrebbero essere diversi gli interpreti: in porta vedremo sempre Mastrantonio, davanti a lui Missori e Regonesi sono favoriti per fare i terzini ma attenzione alla possibilità che almeno Kayode possa essere impiegato a sinistra, mentre come centrali si va verso la conferma di Stivanello e Chiarodia. A centrocampo non dovrebbe essere in discussione la maglia di Faticanti, che è stato uno dei migliori nella prima uscita della nostra nazionale al netto della sconfitta.

Con lui, Bollini potrebbe far giocare ancora Kumi e Amatucci ma si riserva la possibilità di inserire almeno un’alternativa in Lipani o Di Maggio, o magari anche un trequartista che possa giocare come mezzala offensiva (in questo senso attenzione a D’Andrea). Hasa potrebbe lasciare il posto a Samuele Vignato tra le linee offensive; davanti Raimondo e Tommaso Mancini non hanno demeritato, ma una buona soluzione per questa partita importantissima potrebbe essere Turco che ha avuto un ottimo avvio nel campionato Primavera.











