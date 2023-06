Diretta/ Italia Brasile (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si comincia! (VNL 2023, 28 giugno)

DIRETTA ITALIA BRASILE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo arrivati al via della diretta di Italia Brasile: sarà come sempre un tour de force questo girone di Bangkok, ma del resto è la formula della Volley Nations League 2023 che prevede una settimana di pausa tra un gruppo e l’altro, ma anche gruppi di quattro gare che si giocano nello spazio di cinque giorni. Nel caso specifico l’Italia, dopo aver affrontato il Brasile, tornerà in campo venerdì 30 giugno per la sfida al Canada; il giorno seguente (1 luglio) giocherà contro la Croazia, la chiusura del girone di Bangkok sarà inevitabilmente domenica 2 luglio con il match contro il Giappone.

Avremo allora almeno tre sfide dirette per la qualificazione alle finali; ricordiamo che, qualora dovessimo superare questa fase a gruppi, avremmo una sosta di 10 giorni con però in mezzo lo spostamento, visto che le finali vanno in scena (dal 12 al 16 luglio) al College Park Center di Arlington, in Texas e dunque negli Stati Uniti, praticamente un giorno di aereo. Adesso però noi ci dobbiamo mettere comodi e lasciare che a parlare sia il campo, perché qui è davvero tutto pronto: le protagoniste del match di Volley Nations League 2023 stanno per farci compagnia, ogni discorso passa immediatamente a loro con la diretta di Italia Brasile che sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA BRASILE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Brasile viene trasmessa sulla televisione satellitare, come tutte le altre partite delle azzurre nella Volley Nations League 2023: l’appuntamento in questo caso è su Sky Sport Summer e Sky Sport Arena (rispettivamente ai numeri 201 e 204 del decoder) e tutti gli abbonati, in assenza di un televisore, potranno rivolgersi anche al servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, e come sempre è attivabile grazie all’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, semplicemente registrandosi con i dati del proprio abbonamento.

ITALIA BRASILE: LA CLASSIFICA

Volendo dare uno sguardo alla diretta di Italia Brasile dal punto di vista della classifica, parliamo di come stanno le cose nella Volley Nations League 2023, ricordando che alcune partite della terza settimana sono già state disputate ma concentrandoci su quello che era lo scenario al termine del secondo girone per ciascuna nazionale. Al comando della classifica troviamo la Polonia: sette vittorie e una sconfitta al pari degli Stati Uniti, che però hanno ottenuto un punto in meno (20 contro 19) e anzi hanno gli stessi della Turchia, che ha un record di 6-2 al pari di Cina e Brasile (che hanno un punto in meno) e della Germania, che ha 16 punti che sono gli stessi del Giappone.

La nazionale femminile del Sol Levante è 5-3, stesso record dell’Italia; le azzurre però, avendo vinto tante volte al tie break nella Volley Nations League 2023, si trovano a -4 dal Giappone ed entrando nella terza settimana difendevano due lunghezze su Serbia e Canada, ricordando anche che la nazionale del Nord America sarà una delle nostre avversarie in questo girone di Bangkok. Insomma: nelle quattro partite in Thailandia potrebbe succedere di tutto come classifica, dovremo anche tenere un occhio di riguardo sull’altro girone perché l’Italia si gioca davvero la qualificazione alle finali di Volley Nations League 2023, vedremo se riuscirà a centrarla… (agg. di Claudio Franceschini)

INIZIA L’ULTIMA SETTIMANA!

Italia Brasile, in diretta dal Palazzetto dello Sport Huamark a Bangkok, si gioca alle ore 15:30 (italiane) di mercoledì 28 giugno: inizia con questo match la nostra terza e ultima settimana nella prima fase della Volley Nations League 2023. Il torneo femminile ci vede attualmente qualificate alla fase finale, ma si gioca tutto in questi quattro impegni: quello di oggi è chiaramente il più tosto, poi ne avremo tre abbordabili e, per come stanno andando finora le cose, ci sono ampie possibilità che la nazionale di Davide Mazzanti riesca a prendersi il pass per proseguire nella Volley Nations League 2023.

Come detto, per ora le cose vanno bene: nel girone di Hong Kong l’Italia ha sempre vinto, certo per tre volte ha ottenuto il successo al tie break e per questo motivo ha lasciato per strada tre punti che potrebbero essere molto importanti nella classifica finale, ma tutto sommato stiamo trattando questa competizione estiva come una sperimentazione e quindi il risultato è forse meno importante rispetto alla crescita delle giovani. Ora però aspettiamo che la diretta di Italia Brasile prenda il via, nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione circa i temi principali di questa interessante partita.

DIRETTA ITALIA BRASILE: RISULTATI E CONTESTO

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Italia Brasile dobbiamo ricordare che le convocate di Davide Mazzanti per questo terzo girone di Volley Nations League 2023 sono le stesse che abbiamo visto a Hong Kong: dopo aver esaurito quei quattro impegni infatti l’Italia è partita direttamente per la Thailandia. Le veterane del gruppo azzurro restano allora Miriam Sylla e Anna Danesi, poi una serie di giovani o giocatrici “minori” che comunque stanno già guadagnando un ottimo status internazionale, per esempio Sylvia e Linda Nwakalor così come il libero Beatrice Parrocchiale.

Come già detto, al netto del volersi qualificare alle fasi finali della Volley Nations League 2023 (resta sempre un traguardo importante, si gioca sempre per vincere) uno degli obiettivi dell’Italia è quello di far crescere queste giocatrici e implementare un gruppo che, quando tornerà a disporre delle big, dovrà anche mostrare di saper aprire a un ricambio generazionale rimanendo comunque competitivo. La diretta di Italia Brasile sembra essere la partita giusta per confermare o smentire la crescita vista nel girone di Hong Kong, staremo a vedere cosa succederà in campo…











