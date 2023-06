Diretta/ Italia Olanda (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (VNL 2023, oggi 17 giugno)

DIRETTA ITALIA OLANDA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Finalmente tutto è pronto per dare il via alla diretta di Italia Olanda, terzo atto per le Azzurre nella seconda settimana della VNL 2023 femminile. Domani si tornerà in campo contro la Cina per completare questo nuovo poker di impegni, poi come al solito ci sarà una settimana di pausa per le ragazze (nella quale giocheranno gli uomini) prima di tornare in campo a fine mese a Bangkok, capitale della Thailandia. Il primo appuntamento sarà mercoledì 28 giugno con la sempre affascinante sfida contro il Brasile, mentre venerdì 30 giocheremo contro il Canada e nei primi due giorni di luglio l’Italia affronterà anche la Croazia e il Giappone.

La speranza è che la Volleyball Nations League non finisca in Thailandia ma si prolunghi fino alla Final Eight che dal 12 al 16 luglio sarà ospitata dagli Stati Uniti ad Arlington. Questo è il programma delle prossime settimane, ma adesso siamo richiamati a seguire la stretta attualità: la parola infatti deve passare al campo perché finalmente comincia davvero la diretta di Italia Olanda! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA OLANDA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Olanda sarà garantita oggi sui canali Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Arena (205) della piattaforma satellitare. Di conseguenza, sarà possibile usufruire della diretta streaming video di Italia Olanda anche tramite il servizio Sky Go oltre che sulla piattaforma Volleyball World TV, la quale infatti seguirà integralmente la Volleyball Nations League 2023.

LE AVVERSARIE

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Italia Olanda, possiamo parlare brevemente delle nostre avversarie odierne nella VNL 2023 femminile. Sappiamo naturalmente che pure l’Olanda è una big del volley internazionale, anche se forse il culmine del ciclo Orange è stato qualche anno fa, con il quarto posto sia alle Olimpiadi 2016 sia ai Mondiali 2018, a cui sommare i secondi posti agli Europei 2015 e 2017.

Successivamente c’è stato un calo, ben indicato dalla mancata qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo proprio a causa di una sconfitta contro l’Italia nel torneo pre-olimpico ad agosto 2019 e dal modesto dodicesimo posto ai Mondiali dell’anno scorso, mentre agli ultimi Europei del 2021 l’Olanda ha terminato al quarto posto dopo avere perso per 3-1 la semifinale contro l’Italia che avrebbe poi conquistato il titolo continentale. I precedenti recenti fanno sorridere le Azzurre, anche se naturalmente nella Volleyball Nations League le scelte dei commissari tecnici a volte sono un po’ diverse. L’anno scorso l’Olanda fu undicesima nella VNL, sicuramente anche da questo punto di vista le ragazze del c.t. Avital Selinger proveranno a fare meglio… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UNA GRANDE CLASSICA!

Italia Olanda, in diretta dall’Hong Kong Coliseum naturalmente di Hong Kong, si gioca come terza partita di questa settimana alle ore 11.00 italiane (le 17.00 locali) di questa mattina, sabato 17 giugno 2023. Siamo giunti ormai alla settima fatica delle Azzurre del c.t. Davide Mazzanti nella VNL 2023 di volley femminile, partita con la quale entreremo quindi nella seconda metà della stagione regolare della competizione estiva, che avrà il compito di promuovere infine le prime otto della classifica alla Final Eight di metà luglio ad Arlington. A Hong Kong l’Italia ha già affrontato nei giorni scorsi prima la Bulgaria mercoledì (battuta in modo convincente) e poi anche la Repubblica Dominicana giovedì, con una vittoria però assai sofferta, oggi tocca all’Olanda e domani si chiuderà con le padrone di casa della Cina.

La diretta di Italia Olanda è una grande classica della pallavolo europea, di recente ci tornano in mente diversi precedenti positivi per le Azzurre ma naturalmente questa partita può costituire un test assai significativo, pur con tutte le cautele dovute alle rose più o meno sperimentali che i vari commissari tecnici utilizzano nella Volleyball Nations League. Uno ogni caso raggiungere la Final Eight dovrebbe essere un dovere per l’Italia, detentrice del titolo della VNL, per cui questa è una partita da cercare di vincere: che cosa ci dirà la diretta di Italia Olanda?

DIRETTA ITALIA OLANDA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Olanda, abbiamo accennato che nella VNL le convocate spesso sono un mix abbastanza sperimentale e il gruppo a disposizione del nostro c.t. Davide Mazzanti per la seconda settimana non fa eccezione. Ne approfittiamo allora per ricordare che sono presenti a Hong Kong le palleggiatrici Francesca Bosio e Giulia Gennari; come opposti ecco Sylvia Nwakalor e Adhuoljok John Majak Malual; le schiacciatrici sono Alice Degradi, Sofia D’Odorico, Myriam Sylla e Loveth Omoruyi; le centrali invece sono Linda Nwakalor, Alessia Mazzaro, Anna Danesi e Federica Squarcini; infine ecco i due liberi, Eleonora Fersino e Beatrice Parrocchiale.

Come si può vedere, sono tutto sommato poche le Azzurre che hanno fatto parte in pianta stabile del gruppo della nostra Nazionale già nelle ultime stagioni, con le perle dell’oro agli Europei nel 2021 e della conquista proprio della Volleyball Nations League l’anno scorso, per la prima volta in assoluto compresi i tempi del Grand Prix. Adesso però la posta in palio comincia ad essere significativa, appunto perché si entra nella seconda metà della stagione regolare del torneo: l’importanza dei risultati delle partite cresce, servono segnali in tal senso e speriamo di coglierli nella diretta di Italia Olanda…











