Diretta Italia Brasile/ Streaming video Rai 1: azzurre per il primato (Mondiali)

Italia Brasile, che sarà diretta dalla messicana Lucila Venegas, vale per la terza giornata nel gruppo C ai Mondiali di calcio femminile 2019: si gioca alle ore 21:00 di martedì 19 giugno, ed è una partita decisiva per il primo posto nel raggruppamento, almeno per quanto riguarda la nostra nazionale. Due vittorie in altrettante gare, ottavi di finale già conquistati: adesso per vincere il gruppo C e, almeno sulla carta, incrociare un’avversaria più abbordabile, basterà un pareggio. L’Italia ha dato una grande prova di forza nel ribaltare l’Australia e nel rifilare cinque gol alla Giamaica, pur avendo cambiato qualcosa nella formazione di partenza; da questo punto di vista è forse andata oltre le aspettative, adesso serve la conferma contro una nazionale che resta comunque un punto di riferimento nel calcio femminile, e che deve ancora guadagnarsi gli ottavi dopo la rocambolesca sconfitta contro l’Australia. Aspettando allora la diretta di Italia Brasile, possiamo valutare le scelte dei due Commissari Tecnici in termini di probabili formazioni, studiando le squadre che andranno a giocarsi la partita dello Stade du Hainaut di Valenciennes.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA SU RAI UNO E SU SKY

La diretta tv di Italia Brasile sarà trasmessa come sempre sulla televisione satellitare: dovrete andare su Sky Sport Uno per assistere alla partita, con la possibilità di seguirla in diretta streaming video avvalendovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Trattandosi però della nostra nazionale, l’appuntamento è anche su Rai Uno: anche qui ci sarà l’eventualità della mobilità visitando, senza costi aggiuntivi, il sito www.raiplay.it dove selezionare il canale di riferimento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BRASILE

Per Italia Brasile c’è qualche dubbio nella testa di Milena Bertolini: il ruolo di Valentina Bergamaschi che, vista la doppietta di Galli contro la Giamaica, potrebbe tornare a fare il terzino destro ma anche essere destinata alla panchina, con Bartoli nuovamente a sinistra e dunque Guagni spostata dall’altra parte. Gama e Linari proteggono l’operato del portiere Giuliani; in mezzo le altre due sono sicuramente Giugliano e Cernoia che si occupano di fatto della regia, davanti invece dovrebbero essere confermate Girelli e Bonansea e dunque la terza maglia se la giocano Mauro e Sabatino, con Giacinti che però potrebbe essere la mossa a sorpresa. Il Brasile va verso la conferma del 4-4-2: da valutare Marta, eventualmente il suo posto potrebbe prenderlo Luana che farebbe coppia con Cristiane. Debinha e Andressa sulle corsie laterali mentre Formiga e Thaissa saranno il duo che opererà in mezzo al campo. In difesa invece ci sono Leticia Santos e Tamires che spingono sulle fasce laterali, in mezzo a comandare il reparto si dispongono Kathellen e Monica e il portiere, come sempre, sarà Barbara.

QUOTE E PRONOSTICO

Nell’analisi delle quote per Italia Brasile scopriamo che le verdeoro sono ancora le favorite per la vittoria: identificata dal segno 2, questa eventualità vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,40 volte quella messa sul piatto, mentre siamo a 3,00 volte la puntata per il segno 1 che regola il successo delle azzurre. Il pareggio invece ha un valore di 3,10 volte quanto avrete deciso di investire con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA