Diretta/ Italia Brasile (risultato 1-1) streaming tv video: parità! (VNL 2023, martedì 4 luglio)

DIRETTA ITALIA BRASILE (RISULTATO 1-1): SECONDO SET

Il punteggio della diretta di Italia Brasile di volley maschile è tornato in parità alla fine del secondo set. L’inizio era stato da dimenticare però con gli azzurri, che erano andati subito sotto di quattro punti in virtù di uno straordinario Lucarelli. Poi però si svegliano e rincorrono con Romanò e Michieletto. Alan e Honorato provano nuovamente a scappare ed il parziale è di 2-7. Un errore in battuta rovina i piani dei verdeoro, dando fiducia agli italiani, che si portano con un ace di Michieletto a 6-7. Il sorpasso avviene tuttavia solo sul 12-11 su una sbavatura di Lucarelli. È un super Michieletto quello che porta i suoi a 15-12, poi Giannelli con un ace ed è 17-13.

Il Brasile non molla e fa tre punti di fila per il 19-17, ma l’Italia si difende bene e Michieletto allunga sul 20-17. Poi ancora ace di Romanò. Dopo che Lucarelli sbaglia la battuta il punteggio è di 24-19 e bisogna solo attendere il set point per festeggiare. È al secondo che gli azzurri riescono a farcela e ad aggiudicarsi il secondo set, che vale la momentanea parità. (agg. di Chiara Ferrara)

DIRETTA ITALIA BRASILE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Brasile viene trasmessa sulla televisione satellitare, come tutte le altre partite degli azzurri nella Volley Nations League 2023: l’appuntamento in questo caso è su Sky Sport Arena (trovate questo canale al numero 204 del decoder) e tutti gli abbonati, in assenza di un televisore, potranno rivolgersi anche al servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, e come sempre è attivabile grazie all’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, semplicemente registrandosi con i dati del proprio abbonamento.

DIRETTA ITALIA BRASILE (RISULTATO 0-1): PRIMO SET

Il primo set della diretta di Italia Brasile di volley maschile è andato ai verdeoro con il punteggio di 23-25. È stato un testa a testa fino alla fine, seppure all’inizio ci fossero state delle imprecisioni da ambo le parti. Poi i brasiliani hanno spinto con Honorato, che è riuscito a portare i suoi tre punti avanti con un ace sul 17-20. Gli italiani però non hanno mollato e hanno riportato la situazione sull’equilibrio con due punti di Romanò e un muro di Galassi per il 21-21.

Non è bastato però agli azzurri per aggiudicarsi il set. Due errori di fila al servizio sono costati cari, dato che i verdeoro non hanno sbagliato le due palle set e si sono portati sul 22-24. Annullata la prima delle battute finali, ma a mettere un punto a questo primo atto della partita alla fine è stato Honorato, che l’ha chiuso sul 23-25. (agg. di Chiara Ferrara)

DIRETTA ITALIA BRASILE: INIZIA L’ULTIMA SETTIMANA!

Italia Brasile, in diretta dal Mall of Asia Arena di Pasay, nelle Filippine, si gioca alle ore 9:00 (fuso orario italiano) di martedì 4 luglio: prende il via l’ultima settimana di Volley Nations League 2023, naturalmente riferita ai gironi del primo turno che formeranno poi la classifica per le fasi finali (in programma a Danzica dal 19 luglio). L’Italia, reduce dal ko contro la Polonia che ha spezzato una serie positiva di cinque partite, entra in questo ultimo girone con il settimo posto in classifica: è dunque in zona qualificazione ma ora dovrà stringere i denti e fare il salto di qualità.

Il Brasile naturalmente è avversario tostissimo, lo dice un palmarès sconfinato tra cui tre Mondiali consecutivi (anche se l’ultimo risale al 2010) e anche la vittoria della Nations League nel 2021. Gli azzurri comunque si sono ben comportati una volta che Ferdinando De Giorgi ha nuovamente convocato i suoi big, e adesso ci credono: vedremo dunque cosa succederà a Pasay nella diretta di Italia Brasile, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che emergeranno dall’interessantissima partita di Volley Nations League 2023.

DIRETTA ITALIA BRASILE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Brasile ci introduce dunque alla prima di quattro partite con cui la nostra nazionale – che, ricordiamo, è campione d’Europa e del Mondo in carica – andrà alla ricerca della qualificazione alle fasi finali della Nations League 2023, un trofeo che ancora manca nella nostra bacheca. Sarà una settimana intensa ma abbordabile: il giorno di pausa sarà quello di domani, perché dopo aver affrontato il Brasile torneremo sul parquet di Pasay giovedì 6 luglio per sfidare il Canada, in una partita che pende dalla nostra parte.

Venerdì invece avremo il complicatissimo match contro la Slovenia (battuta in semifinale ai Mondiali) e poi chiuderemo sabato contro il Giappone: la classifica di Volley Nations League 2023 al momento è ancora in via di definizione, i punti a disposizione sono 12 e dunque possono succedere davvero tante cose. L’Italia spera in un piazzamento positivo e comunque di arrivare a giocarsela a Danzica, ma naturalmente esiste anche uno scenario per il quale gli azzurri non andrebbero alle fasi finali. Iniziamo a scoprire chi si prenderà la vittoria nella diretta di Italia Brasile…











