DIRETTA ITALIA POLONIA/ Video streaming tv: il grande ricordo dello scorso settembre (oggi 25 giugno 2023)

DIRETTA ITALIA POLONIA: IL RICORDO

Mentre si avvicina la diretta di Italia Polonia, torniamo a parlare del precedente al quale abbiamo già ampiamente accennato in sede di presentazione della partita di VNL 2023. Evidentemente ci riferiamo alla finale dei Mondiali 2022 di pallavolo, giocata domenica 11 settembre dell’anno scorso presso lo Spodek di Katowice, quindi in casa dei polacchi, che in semifinale avevano battuto per 3-2 il Brasile mentre l’Italia arrivò all’ultimo atto vincendo per 3-0 contro la Slovenia. Il primo set della finale andò ai padroni di casa con il punteggio di 25-22.

Poi gli Azzurri del c.t. Fefé De Giorgi riuscirono ad alzare il livello del loro gioco e vinsero i successivi tre set con i parziali di 25-21, 25-18, 25-20 permettendo così all’Italia di salire per la quarta volta nella storia sul tetto del mondo del volley, spodestando proprio la Polonia che aveva vinto le due precedenti edizioni del torneo iridato nel 2014 e nel 2018. Quindi, per rendere ancora più affascinante questa partita possiamo naturalmente osservare che si tratta della sfida che opporrà le Nazionali vincitrici degli ultimi tre Mondiali… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA POLONIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Polonia sarà garantita agli abbonati alla televisione satellitare sul canale Sky Sport Arena (numero 204 della piattaforma). Raddoppierà quindi anche la diretta streaming video di Italia Polonia, che sarà garantita agli abbonati tramite il servizio Sky Go oppure Now TV, ma pure sulla piattaforma a pagamento Volleyball World TV.

ITALIA POLONIA: IL BIG MATCH DI VNL 2023!

Italia Polonia, in diretta alle ore 12.30 di oggi, domenica 25 giugno 2023, ci regalerà un pranzo di lusso per gli appassionati di pallavolo presso la Rotterdam Ahoy naturalmente di Rotterdam, in Olanda, l’impianto sede della Pool 3 nella seconda settimana della VNL 2023 di volley maschile che termina proprio oggi. La diretta di Italia Polonia naturalmente avrà un fascino speciale per gli Azzurri del c.t. Fefé De Giorgi, perché sarà il remake della finale dei Mondiali disputata domenica 11 settembre dell’anno scorso e vinta dall’Italia per di più in casa della Polonia, un trionfo che permise all’Italia di laurearsi campione del Mondo per la quarta volta nella nostra storia.

La seconda settimana della Volleyball Nations League 2023 maschile sta d’altronde offrendo all’Italia un crescendo: inizio relativamente “tranquillo” con le due partite di mercoledì e giovedì pomeriggio contro Iran e Cina, entrambe vinte per 3-0, poi venerdì sera una sfida già molto intrigante con la Serbia con autorevole successo per 3-0 ed infine, dopo un sabato di riposo, ecco il “lunch match” della domenica contro la Polonia, per la grande sfida fra iridati e vice-campioni del Mondo, anche se la posta in palio evidentemente non potrà essere paragonabile. Non serve aggiungere altro per presentare una partita così affascinante: quali verdetti ci darà la diretta di Italia Polonia?

DIRETTA ITALIA POLONIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Polonia ci offre quindi una partita imperdibile per tutti gli appassionati di pallavolo: il cammino della VNL 2023 è molto lungo (come da tradizione in questa competizione), però ci sono partite che hanno sempre un peso specifico notevole ed evidentemente il match che appena nove mesi e mezzo fa fu la finale mondiale è tra questi. Per quanto riguarda la Polonia, non ci sono nemmeno esigenze stringenti di classifica, dal momento che i vice-iridati sono qualificati di diritto alla Final Eight in programma nella terza settimana di luglio a Danzica, però naturalmente tutti vogliono vincere in incontri come questo.

Possiamo inoltre considerare la diretta di Italia Polonia come un banco di prova significativo verso i grandi appuntamenti dell’estate 2023 del volley maschile, anche se a dire il vero non sono ancora così vicini: prima gli Europei in programma in quattro nazioni (compresa l’Italia) dal 28 agosto al 16 settembre, giorno della finale a Roma dove speriamo di esserci per difendere il titolo continentale conquistato due anni fa, in seguito anche il torneo di qualificazione olimpica dal 30 settembre all’8 ottobre. Il cammino è lungo, ma il primo obiettivo è vicino: una vittoria oggi sarebbe un enorme passo avanti verso la Final Eight di Nations League…











