Diretta Italia Brasile/ Streaming video tv: ecco la grande classica (VNL 2024, oggi 26 maggio)

DIRETTA ITALIA BRASILE: UNA PARTITA SEMPRE AFFASCINANTE

Dopo un’avversaria europea e due asiatiche con tre vittorie su altrettante partite, la settimana al Ginasio do Maracanazinho di Rio de Janeiro si chiuderà con la grande classica contro i padroni di casa: sarà imperdibile la diretta di Italia Brasile, che tra l’altro sarà la prima partita del mattino brasiliano e quindi andrà in scena già alle ore 15.00 del pomeriggio italiano di oggi, domenica 26 maggio 2024, per completare la prima settimana della fase a gironi della Volley Nations League 2024 maschile. Un appuntamento naturalmente di enorme fascino, anche perché la diretta di Italia Brasile non può mai essere considerata una partita come le altre.

L’Italia del c.t. Ferdinando De Giorgi deve anche completare il proprio cammino di qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024 in base al ranking e naturalmente le vittorie con le quali è cominciato il percorso in VNL 2024 aiutano in tal senso, specie l’eccellente rimonta di ieri contro il Giappone. Il Brasile invece non ha questo problema, essendo già qualificato per i Giochi, ma naturalmente pure per loro questa non è una partita banale, anche perché i verde oro hanno già perso contro Cuba e non vorrebbero chiudere i loro impegni casalinghi con un altro ko: insomma, per tutti questi motivi sarà una splendida domenica pomeriggio in compagnia della diretta di Italia Brasile.

COME VEDERE ITALIA BRASILE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Dopo due partite in tarda serata e una all’ora di cena, bisognerà tenere presente che stavolta gli Azzurri ci terranno compagnia già nel nostro pomeriggio, ma detto questo non cambiano le modalità per seguire gli impegni della VNL 2024 e allora ricordiamo che non ci sarà una diretta tv per Italia Brasile nel senso classico del termine, ma la piattaforma DAZN e naturalmente anche il portale Volleyballworld.net garantiranno oggi ai rispettivi abbonati la diretta streaming video della partita per la Volley Nations League 2024.

DIRETTA ITALIA BRASILE: QUALI SONO I TEMI?

Presentando la diretta di Italia Brasile, bisogna naturalmente osservare che la situazione delle due Nazionali è diversa in questo momento. Per il Brasile, come per tutte le altre Nazionali già qualificate per le Olimpiadi, il grande obiettivo dista ancora un paio di mesi, nei quali crescere gradualmente passando per le varie settimane della Volleyball Nations League per arrivare naturalmente al massimo della condizione a Parigi, dove ci si giocherà l’obiettivo nettamente più importante di tutti.

Per gli Azzurri invece, oltre alla caccia della Final Eight di VNL 2024, c’è naturalmente la necessità di blindare la qualificazione per i Giochi Olimpici: nel ranking siamo la Nazionale migliore fra quelle che non hanno ancora un posto per Parigi e quindi – lo ribadiamo ancora una volta – questo non dovrebbe essere un grosso problema dal momento che i posti a disposizione sono di fatto quattro (il quinto andrà alla migliore africana). Un colpaccio in casa verde oro farebbe naturalmente molto bene sotto ogni punto di vista, dal ranking al morale: che cosa ci dirà quindi la diretta di Italia Brasile?

