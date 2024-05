Diretta/ Italia Germania VN 2024 (risultato 0-2) streaming video tv: primo match point! (oggi 22 maggio 2024)

DIRETTA GERMANIA ITALIA (RISULTATO LIVE 0-2): FINE SECONDO SET

L’Italia si porta sul 2-0 contro la Germania in questa diretta, chiudendo il secondo set con una performance ancora più convincente. Con questo risultato, gli azzurri hanno ora il primo match point dell’incontro.

Il secondo set è stato meno combattuto rispetto al primo, evidenziando la profondità della panchina italiana. Le rotazioni operate dall’allenatore italiano hanno dato i loro frutti, permettendo alla squadra di mantenere un ritmo elevato e una freschezza fisica che i tedeschi, con una rosa più limitata, non sono riusciti a eguagliare. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA GERMANIA ITALIA (RISULTATO LIVE 0-1): FINE PRIMO SET

Si è concluso il primo set della diretta di Germania Italia, con gli azzurri avanti per 1-0 dopo una prova convincente ma non priva di difficoltà. L’Italia ha iniziato il set con determinazione, mostrando un gioco solido e organizzato.

Tuttavia, nella fase centrale della frazione, gli azzurri hanno avuto un calo di concentrazione, permettendo alla formazione tedesca di recuperare terreno e riequilibrare il punteggio. In questo momento critico, è stata decisiva la prestazione di Giannelli. Il palleggiatore è salito in cattedra, guidando la squadra con autorevolezza e riportando ordine nel gioco azzurro. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ITALIA GERMANIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Finalmente la diretta di Italia Germania sta per farci compagnia, allora possiamo ricordare che questa competizione ha sostituito il Grand Prix dal 2018 e finora l’Italia non è mai riuscita a vincerla, né è salita sul podio nelle precedenti edizioni. Due fasi finali sono state disputate in casa nostra: nel 2021 a Rimini e l’anno seguente a Bologna, ma il titolo di Volley Nations League era andato a Brasile e Francia. Le prime due edizioni sono state vinte dalla Russia, mentre l’ultima ha visto festeggiare la Polonia in casa propria, a Danzica: la nazionale polacca ha così fatto doppietta visto che qualche tempo dopo ha vinto anche gli Europei, battendo l’Italia in finale.

Un grande duello questo, che nel 2022 aveva visto gli azzurri trionfare in casa della Polonia nella finale dei Mondiali; poi loro ci hanno strappato il titolo europeo, adesso sono già qualificati alle Olimpiadi e dunque almeno per una volta non dovremo fare la corsa sui polacchi, ma su altre rivali e soprattutto contro noi stessi, perché un cammino positivo nella Volley Nations League 2024 ci garantirebbe di andare a Parigi. Adesso però mettiamoci comodi e stiamo a vedere quello che ci racconterà il taraflex di Rio de Janeiro, perché ci siamo davvero: la diretta di Italia Germania è dietro l’angolo, gustiamoci l’esordio degli azzurri! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA GERMANIA: IN GIOCO IL PASS PER LE OLIMPIADI, SERVE INIZIARE CON IL PASSO GIUSTO

Essendo la diretta di Italia Germania la nostra introduzione alla Volley Nations League 2024, possiamo andare a studiare quale sarà il calendario degli azzurri nel torneo, importante perché ci giochiamo il pass per le Olimpiadi. Il girone di Rio de Janeiro ci vedrà tornare in campo venerdì 24 maggio per sfidare l’Iran, poi nei due giorni seguenti ecco i match contro Giappone e Brasile; dal 6 giugno l’Italia sarà invece impegnata a Ottawa, in Canada, e di fatto per il fuso orario di casa nostra giocherà due partite proprio quel giorno contro Francia e Usa (ma la prima nella città canadese sarà ancora sul 5 giugno), poi il 7 giugno match contro Cuba e il 9 giugno si chiuderà contro l’Olanda.

Due settimane più tardi il terzo e ultimo girone, quello di Lubiana: via il 19 giugno contro la Polonia (ovviamente il big match della Volley Nations League 2024), poi la Bulgaria il giorno seguente, quindi il 22 giugno la Slovenia padrona di casa e il 23 giugno la Turchia. Qualora ci qualificassimo alla fase finale, i quarti sarebbero il 27 e 28 giugno, poi le finali il 30 giugno: vale la pena dire che ancora una volta saremo a Lodz, in Polonia, e la nostra grande speranza è di essere qualificati alle Olimpiadi per allora visto che a fare fede sarà il ranking attualizzato dopo la fase a gironi del torneo. (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA GERMANIA, VNL 2024: ESORDIO PER GLI AZZURRI!

La diretta di Italia Germania, che è in diretta dal Ginasio do Maracanazinho di Rio de Janeiro, apre la Volley Nations League 2024 anche per la nostra nazionale maschile: le donne hanno già giocato il primo girone, adesso – come sempre a settimane alterne – tocca ai maschi che mercoledì 22 maggio, alle ore 22:30 di casa nostra, hanno la prima partita contro la Germania del ben noto Michal Winiarski. Conta molto più per noi che per loro: i tedeschi infatti sono già qualificati alle Olimpiadi, non l’Italia che, battuta al tie break dal Brasile nel torneo di qualificazione dello scorso anno, ha bisogno dei punti del ranking.

Va ricordato che la Nations League avrà un percorso a gironi in cui di volta in volta si affronteranno avversarie diverse in varie località, prima della fase finale dai quarti in avanti; l’anno scorso gli azzurri erano arrivati quarti, cedendo anche al Giappone nella finale per la medaglia di bronzo. Oggi il contesto è diverso, dunque vedremo cosa succederà nella diretta di Italia Germania che sarà solo il primo scoglio da affrontare ma già determinante per andare a Parigi, aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali di questa partita.

COME VEDERE LA DIRETTA DI ITALIA GERMANIA IN STREAMING VIDEO TV

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Italia Germania, almeno non secondo il metodo tradizionale sulla nostra televisione: le partite di Volley Nations League maschile non vengono trasmesse nel nostro Paese, ma avrete a disposizione due modalità per la diretta streaming video, entrambe in abbonamento. La prima è quella della piattaforma DAZN, la seconda invece riguarda il portale Volleyballworld.net che ormai da qualche stagione si occupa di mandare in onda le partite più importanti della pallavolo mondiale, comprese queste dei nostri campionati di SuperLega e Serie A1 femminile.

DIRETTA ITALIA GERMANIA: IN PALIO LE OLIMPIADI

La diretta di Italia Germania sta dunque per farci compagnia: come già detto la nazione di Ferdinando De Giorgi corre per andare alle Olimpiadi, serve essere davanti nel ranking o comunque occupare una delle posizioni buone per il viaggio a Parigi e in questo momento l’Italia sarebbe dentro, perché si trova terza alle spalle di Polonia e Usa che però sono entrambe già qualificate. Gli azzurri non possono prendere sotto gamba l’impegno, infatti alla Volley Nations League, almeno nel girone che si gioca in Brasile, si sono presentati al gran completo.

È tornato tra i convocati anche Simone Anzani, poi ci sono Simone Giannelli, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Yuri Romanò e Fabio Balaso oltre a qualche giovane che potrebbe rappresentare già il nuovo corso, con De Giorgi che chiaramente, incrociando le dita, deve anche cominciare a considerare il roster che porterà alle Olimpiadi. Intanto però è già importante questa diretta di Italia Germania, dunque senza perdere ulteriore tempo disponiamoci all’attesa della prima partita della Volley Nations League 2024, sperando che il risultato ci sia favorevole.











