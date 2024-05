Diretta Italia Giappone/ Streaming video tv: terza uscita azzurra (VNL 2024, oggi 25 maggio)

DIRETTA ITALIA GIAPPONE: AZZURRI ANCORA IN CAMPO

Anche il sabato sera sarà in compagnia della grande pallavolo: la diretta di Italia Giappone ci dà appuntamento dal Ginasio do Maracanazinho di Rio de Janeiro con inizio alle ore 19.00 italiane di oggi, sabato 25 maggio, per la Volley Nations League 2024 che sta vivendo la prima settimana della sua fase a gironi al maschile. Sarà un test molto interessante contro la Nazionale nipponica, lontana dai fasti migliori della propria storia ma comunque sempre espressione di una grazie tradizione pallavolistica e di un modo di giocare differente dal nostro.

DIRETTA/ Italia Iran (risultato finale 3-0): vittoria azzurra! (VNL 2024, oggi 24 maggio)

L’inizio del cammino con una netta vittoria contro la Germania è stata certamente prezioso per l’Italia del c.t. Ferdinando De Giorgi, infatti anche verso Italia Giappone dobbiamo ribadire che gli Azzurri campioni del Mondo in carica non hanno ancora in tasca la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024. Dovrebbe essere una formalità o poco più rientrare per ranking, vista la posizione di forza rispetto alle altre formazioni non ancora qualificate, ma naturalmente il modo migliore per evitare di complicarsi la vita è quello di continuare a fare bene: la diretta di Italia Giappone ci porterà buone notizie?

DIRETTA/ Italia Germania VNL 2024 (risultato finale 3-0): cappotto azzurro! (oggi 22 maggio 2024)

ITALIA GIAPPONE IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE

Al terzo appuntamento maschile, più quelli già vissuti dalle ragazze settimana scorsa, è ormai ampiamente chiaro a tifosi e appassionati che non avremo una diretta tv per Italia Giappone nel senso classico del termine, ma la piattaforma DAZN e il portale Volleyballworld.net garantiranno stasera ai rispettivi abbonati la diretta streaming video della partita per la Volley Nations League 2024.

DIRETTA ITALIA GIAPPONE: LA VNL E UNO SGUARDO AI GIOCHI

Verso la diretta di Italia Giappone, possiamo quindi sottolineare che in questa VNL 2024 per gli Azzurri c’è il duplice obiettivo di andare a caccia della Final Eight e di blindare la qualificazione per Parigi: i due obiettivi d’altronde vanno di pari passo, perché naturalmente per entrambi servirà vincere quante più partite possibile. I nipponici saranno un test molto significativo in tal senso, perché hanno iniziato bene la propria avventura in Nations League, in particolare grazie a uno splendido 3-0 contro la Serbia, sebbene in questa settimana siano esclusi dalle rotazioni i due giocatori che in Italia conosciamo meglio, cioè naturalmente Ran Takahashi e Yūki Ishikawa, che con i club giocano rispettivamente a Monza e Milano.

Diretta/ Italia Turchia (risultato finale 3-1): spettacolo azzurro! (VNL 2024, oggi 18 maggio)

Bisogna anche osservare che il Giappone è già tranquillo in ottica Olimpiadi, dal momento che gli asiatici sono una delle sette Nazionali già qualificate, insieme agli organizzatori della Francia più Germania, Brasile, Stati Uniti, Polonia e Canada. Il loro mirino quindi è già sulla preparazione per il torneo a cinque cerchi, mentre l’Italia in queste settimane ha un doppio obiettivo. Ribadiamo che non dovrebbe essere un problema, ma naturalmente dobbiamo fare sul serio fin da subito: questo è il quadro della situazione, ma adesso non vediamo l’ora di vivere un sabato sera sicuramente spettacolare grazie alla diretta di Italia Giappone…

© RIPRODUZIONE RISERVATA