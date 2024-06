Diretta Italia Brasile/ Streaming video tv: sfida di lusso per le azzurre (VNL 2024, oggi 1° giugno)

DIRETTA ITALIA BRASILE: TEST DI LUSSO PER LE AZZURRE!

La terza partita dal Forum di Macao ci offrirà un grande classico del volley, infatti l’appuntamento sarà con la diretta di Italia Brasile per la Volleyball Nations League 2024 femminile nella terza uscita della seconda settimana delle Azzurre di Julio Velasco. Purtroppo l’orario sarà ancora una volta infelice, infatti saranno da noi le ore 6.30 di sabato 1° giugno, ma potrebbe valere la pena di fare uno sforzo per seguire un match di così grande fascino, anche perché finora il cammino dell’Italia nella VNL 2024 è stato certamente più che positivo, compresa la vittoria di giovedì contro la Repubblica Dominicana, sempre all’alba.

Diretta/ Italia-Repubblica Dominicana (Risultato finale 3-0): vittoria facile per le azzurre (30 maggio)

Le Olimpiadi di Parigi sono sempre più vicine, sappiamo di essere messi molto bene con il ranking e i risultati ottenuti finora (5-1 nelle prime sei partite) hanno ulteriormente migliorato questa situazione, potremmo citare in particolare la vittoria sulla Turchia a casa sua nel primo ciclo di partite, ma ricordiamo che l’Italia ha iniziato alla grande anche a Macao con un perentorio e rapido successo contro la Francia. Questo non fa altro che accrescere l’attesa per la sfida contro le verdeoro, che a loro volta stanno disputando una Nations League di livello altissimo: siamo quindi davvero curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta di Italia Brasile…

DIRETTA/ Italia Francia (risultato finale 3-0): tutto facile per le Azzurre! (VNL 2024, oggi 29 maggio)

ITALIA BRASILE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL MATCH

Naturalmente in vista della partita dobbiamo ricordare a tifosi e appassionati che “sfideranno” la sveglia per seguire la partita di Macao che non ci sarà una “classica” diretta tv di Italia Brasile ma che, come per tutta la Volley Nations League 2024, ci si potrà avvalere dei servizi di diretta streaming video su abbonamento, forniti dalle piattaforme DAZN e Volleyballworld.net.

DIRETTA ITALIA BRASILE: LA GRANDE ASSENTE

In attesa di scoprire che cosa ci dirà la diretta di Italia Brasile, vogliamo adesso spendere qualche parola per la grande assente dell’estate 2024 per il volley femminile italiano. Naturalmente facciamo riferimento ad Elena Pietrini, la schiacciatrice che nella prossima stagione tornerà in Italia avendo firmato per il Vero Volley Milano dopo l’esperienza in Russia con la Dinamo Kazan. Purtroppo dovremo aspettare proprio la prossima Serie A1 per rivederla in azione, perché Pietrini dovrà saltare tutti gli impegni con la Nazionale, comprese le Olimpiadi che ormai possiamo considerare praticamente sicure per l’Italia.

DIRETTA/ Italia Brasile (risultato finale 3-2): vittoria al tie break, ancora imbattuti (VNL 2024, 26 maggio)

Problemi alla spalla e alla schiena hanno infatti costretto Elena Pietrini a sottoporsi a intervento chirurgico dopo che i medici dello staff della Nazionale hanno verificato che per lei sarebbe stato impossibile “proseguire l’attività con la nazionale italiana femminile”, come si leggeva nel comunicato ufficiale della FIPAV che purtroppo ha sancito come Pietrini sarà la grande assente non solo per la VNL 2024, ma anche per le Olimpiadi. Anche nella diretta di Italia Brasile quindi ci sarà una tifosa in più per le ragazze di Julio Velasco…











© RIPRODUZIONE RISERVATA