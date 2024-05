Diretta Italia Francia/ Streaming video tv: inizia la seconda settimana a Macao (VNL 2024, oggi 29 maggio)

DIRETTA ITALIA FRANCIA: INIZIA IL SECONDO GIRONE!

Sta per farci compagnia la diretta di Italia Francia, la partita che mercoledì 29 maggio inaugura il secondo girone della Volley Nations League 2024: le ragazze di Julio Velasco giocano alle ore 10:00 di casa nostra, per ragioni di fuso orario visto che siamo al Forum di Macao (saranno le ore 16:00 locali). Un’Italia che ha già fatto grandi passi avanti verso l’obiettivo: nel primo girone infatti l’esordio è stato negativo con la sconfitta subita dalla Polonia, ma poi la nostra nazionale si è rimessa in carreggiata e ha vinto le altre tre partite volando in classifica, ma soprattutto timbrando uno straordinario 3-1 contro la Turchia, campione d’Europa in carica e che giocava in casa.

La partita di questa stamattina sulla carta ci vede partire favorite: la Francia ha vinto una sola volta sulle quattro gare di Adalia e in termini generali è una federazione che insegue ancora le big europee. Sarà comunque importante non sottovalutare la diretta di Italia Francia perché non c’è nulla di scontato, intanto aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che emergono da questo incrocio di Macao per il secondo girone della Volley Nations League 2024.

COME VEDERE LA DIRETTA DI ITALIA FRANCIA IN STREAMING VIDEO TV

Anche per il secondo girone della VNL 2024 dobbiamo segnalare che le partite della nostra nazionale non saranno trasmesse in diretta tv: quello con Italia Francia non sarà dunque un appuntamento “tradizionale” sui canali della televisione, ma il match del torneo femminile di pallavolo sarà comunque garantito da due piattaforme che forniranno la possibilità di diretta streaming video. In entrambi i casi dovrete sottoscrivere un abbonamento al servizio e utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, riferendovi a DAZN oppure al portale Volleyballworld.net.

DIRETTA ITALIA FRANCIA: VERSO LE OLIMPIADI

Con la diretta di Italia Francia le nostre ragazze sperano di fare un ulteriore passo avanti verso le Olimpiadi: naturalmente la nazionale transalpina è qualificata in quanto Paese ospitante, dunque questo match di Volley Nations League 2024 potrebbe anche essere un antipasto dei Giochi. Nel frattempo chiaramente l’Italia vuole mettere la marcia più alta per chiudere il discorso qualificazione: le tre vittorie ottenute due settimane fa, soprattutto quella contro la Turchia, ci hanno aiutato ad avvicinare l’obiettivo che a questo punto non ci dovrebbe sfuggire.

Julio Velasco sta già ragionando in termini di Olimpiadi: anche per il girone di Macao ha infatti convocato le migliori giocatrici a disposizione, proseguendo anche un lavoro parallelo di allenamenti con chi è rimasta a casa ma potrebbe tornare utile per i prossimi impegni. Intanto noi vedremo quello che succederà nella diretta di Italia Francia, un altro ulteriore tassello nella costruzione del puzzle che ci dovrà condurre al grande appuntamento dell’estate, al quale ormai non manca più così tanto tempo.











