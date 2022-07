Diretta Italia Bulgaria/ Streaming video tv: via all’ultima Pool, VNL 2022

DIRETTA ITALIA BULGARIA: ALTRO IMPEGNO PER GLI AZZURRI!

Italia Bulgaria, in diretta dalla Ergo Arena della città polacca di Danzica alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, martedì 5 luglio 2022, sarà per gli Azzurri di Fefé De Giorgi il nono impegno nella fase a gironi, cioè il primo dell’ultima settimana di questa fase per quanto riguarda la VNL 2022 di volley maschile, che è ormai vicina alla Final Eight che sarà ospitata da Bologna. Ciò significa che l’Italia è qualificata d’ufficio alla fase decisiva della Volleyball Nations League, competizione che da qualche anno ha sostituto la World League nella pallavolo maschile, sempre come apertura dell’estate delle Nazionali, in questo 2022 con i Mondiali nel mirino.

Pochi giorni fa abbiamo vissuto Italia Bulgaria anche al femminile, le considerazioni da fare sono molto simili perché gli Azzurri campioni d’Europa in carica hanno avuto un cammino fino a questo momento largamente positivo, con la vittoria contro la Polonia campione del Mondo come fiore all’occhiello e un bilancio complessivo di 6-2 dopo le prime otto giornate. Adesso l’obiettivo è chiudere nel miglior modo possibile per avvicinarsi bene alla grande settimana che ci attenderà a Bologna dal 20 al 24 luglio, sperando che l’Italia approfitti del fattore campo. Che cosa ci dirà la diretta di Italia Bulgaria?

DIRETTA ITALIA BULGARIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Bulgaria sarà garantita oggi su Sky Sport Action, il canale numero 201 della piattaforma satellitare che ha acquistato i diritti della VNL 2022. Di conseguenza gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video garantita da Sky Go, ma che sarà offerta anche da Now TV.

DIRETTA ITALIA BULGARIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Bulgaria ci proporrà oggi una partita comunque importante, sia perché per il c.t. Fefé De Giorgi queste partite sono tutte utili verso la Final Eight e poi in prospettiva Mondiali, sia perché chiudere tra le prime otto in classifica i gironi di VNL 2022 sarebbe comunque assai prezioso. Il Paese organizzatore della Final Eight della VNL 2022 sarà infatti testa di serie numero 1 se entra fra le prime otto, mentre partecipa lo stesso alla fase decisiva anche se rimanesse fuori da queste otto, ma in quel caso come testa di serie numero 8. Morale della favola: ai quarti di finale incroceremo o la peggiore delle sette qualificate sul campo oppure la migliore ed evidentemente non sarebbe la stessa cosa.

Per l’Italia nella VNL 2022 maschile ci sono state finora note molto positive: certamente la priorità stagionale saranno i Mondiali, ma vincere il primo grande evento stagionale farebbe comunque molto piacere, sia perché sarebbe un trionfo davanti ai nostri tifosi, sia perché sarebbe un modo per riannodare i fili della storia più gloriosa della nostra pallavolo – in passato infatti abbiamo vinto otto edizioni della allora World League, ma tutte dal 1990 al 2000, un dominio che ben descrive la Generazione di Fenomeni.











