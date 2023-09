DIRETTA ITALIA CANADA/ Video streaming Rai: una vigilia di polemiche (Coppa Davis 2023, 13 settembre)

DIRETTA ITALIA CANADA COPPA DAVIS 2023: LE POLEMICHE

Alla vigilia di Italia Canada, che ci consegna il primo match nelle Finals di Coppa Davis 2023, è montata la polemica: il motivo risiede nella mancata convocazione di Fabio Fognini. Il veterano azzurro non l’ha presa troppo bene, e si è fatto sentire: nel fine settimana appena passato ha vinto un Challenger, e ha colto l’occasione per mandare un messaggio a distanza al capitano Filippo Volandri. “Dicevano che fossi fuori forma, ma se sono fuori forma e continuo a vincere allora gioco fino a 45 anni”: queste le dichiarazioni di Fognini, che avrebbe voluto essere a Bologna ed evidentemente non ha gradito quello che può avere inteso come un attacco alla sua professionalità.

Volandri naturalmente ha risposto, tramite un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: ha detto che le parole di Fognini lo hanno sorpreso, ma che le sue valutazioni devono riguardare la condizione dei singoli e le difficoltà nell’affrontare la Coppa Davis. Secondo il suo parere di capitano, Fabio non era pronto; da qui la sua esclusione. Per quanto riguarda la rinuncia di Jannik Sinner, Volandri ha invece smorzato le fiamme, ricordando – lui era presente – la stanchezza dell’altoatesino nel corso del match agli Us Open contro Alexander Zverev, e sottolineando come i tanti impegni in Nord America abbiano realmente abbassato la forma di un giocatore che, parole del capitano, per la Coppa Davis è stato quasi sempre disponibile. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA CANADA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA COPPA DAVIS 2023

La diretta tv di Italia Canada sarà garantita in chiaro: i match di Coppa Davis 2023 che riguardano la nostra nazionale saranno infatti forniti da Rai Due, e dunque tutti gli appassionati potranno selezionare questo canale sul loro televisore. L’alternativa è il satellite per gli abbonati, precisamente su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire le partite in diretta streaming video. Nel primo caso, visitando il sito di Rai Play o scaricando la relativa app; nel secondo, tramite l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA CANADA SU RAIPLAY

ITALIA CANADA: INIZIANO LE FINALS DI COPPA DAVIS 2023

Italia Canada sarà in diretta dalla Unipo Arena di Bologna: superficie dura e campo ovviamente indoor, alle ore 15:00 di mercoledì 13 settembre la nostra nazionale inizia la sua avventura nella Finals di Coppa Davis 2023. Diciamolo: non apriamo nel migliore dei modi, anche se ci sono tutte le possibilità di qualificarsi per Malaga (a novembre). Nel gruppo A le avversarie sono appunto il Canada, che è campione in carica, poi il Cile e la Svezia: passano le prime due e quindi le nostre possibilità sono ampie, ma abbiamo perso i due migliori singolaristi.

Jannik Sinner, sfiancato dalle tante partite giocate in Nord America (sfociate nell’amaro ko agli Us Open contro Alexander Zverev, ma ha vinto il Masters 1000 di Toronto) ha rinunciato; Matteo Berrettini si è infortunato a Flushing Meadows ed eventualmente recupererà per le finali, se ci arriveremo. Oltre a questo, Filippo Volandri deve anche gestire una polemica nata con Fabio Fognini; si vedrà, di sicuro la diretta di Italia Canada sarà tutt’altro che scontata anche se abbiamo le armi per vincere un match già molto importante, aumentando le possibilità di qualificazione in Coppa Davis 2023.

DIRETTA ITALIA CANADA: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando della diretta di Italia Canada, bisogna quindi dire che la nostra nazionale si presenta alle Finals di Coppa Davis 2023 senza Sinner e Berrettini: il valore di una squadra non è mai assoluto ma dipende ovviamente dai partecipanti alla competizione, in questo caso allora dobbiamo dire che l’Italia perde molto. Al loro posto Volandri ha convocato due giovani come Matteo Arnaldi e Andrea Vavassori: in particolare il primo ha fatto parlare di sé agli Us Open riuscendo a qualificarsi agli ottavi (dove ha perso contro Carlos Alcaraz), è in forte crescita e potrebbe davvero rappresentare il nostro futuro.

Ci sono poi Lorenzo Musetti, una certezza anche se deve trovare maggiore costanza nel suo rendimento, Lorenzo Sonego che a dire il vero si è un po’ perso negli ultimi tempi e poi Simone Bolelli, il grande veterano che sarà importante per il doppio: la domanda appunto è se questo possa bastare per garantirsi uno dei primi due posti nel girone, perché la Coppa Davis è una competizione diversa e che richiede anche una certa dose di esperienza. Il Canada ha Félix-Auger Aliassime e Denis Shapovalov: singolaristi ottimi, ma che non hanno ancora fatto il grande salto di qualità (soprattutto il mancino del 1999 che è uno straordinario talento). Tra poco la diretta di Italia Canada per la Coppa Davis 2023 ci dirà cosa succederà…











