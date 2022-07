Diretta Italia Canada/ Streaming video Rai: esordio in World League (pallanuoto)

DIRETTA ITALIA CANADA: INIZIA LA WORLD LEAGUE DI PALLANUOTO!

Italia Canada, in diretta da Strasburgo alle ore 14:00 di venerdì 22 luglio, si gioca per la prima giornata della World League 2022 di pallanuoto maschile: un appuntamento che segue di poco i Mondiali di Budapest, nei quali l’Italia ha centrato la medaglia d’argento e dunque un risultato molto importante, anche se dall’altra parte non è riuscita a confermare il titolo iridato che aveva vinto tre anni fa. Adesso si cambia registro: la World League è una competizione che ha fatto storcere il naso a parecchi, non in assoluto ma per quando è stata piazzata nel calendario.

Tra un Mondiale appena concluso, cambi di data senza comunicazione e un programma già fittissimo, servirà di fatto da apripista agli Europei di fine agosto e inizio settembre: Sandro Campagna, il CT del Settebello, ha infatti già parlato di un torneo di transizione da affrontare in preparazione alla competizione continentale. Anche per questo infatti tra i convocati ci saranno alcuni giovani, anche qualche riserva degli ultimi Mondiali: bisognerà dunque testare il livello di questi elementi e, nella diretta di Italia Canada come nelle altre partite di World League, prepararsi al meglio per il prossimo mese.

DIRETTA ITALIA CANADA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Canada non sarà garantita sui canali della nostra televisione: si può già fare un discorso generale, e riferire che nessuna partita di questa World League di pallanuoto maschile sarà trasmessa in tv, ma ci sarà comunque la possibilità di assistere ai match del Settebello. L’appuntamento sarà infatti in diretta streaming video, grazie alla televisione di stato: la Rai infatti fornirà le gare della nostra nazionale di pallanuoto su Rai Play, e dunque dovrete dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.raiplay.it, oppure installare la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA CANADA: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina dunque il momento di Italia Canada, la nostra prima partita nella World League 2022 di pallanuoto maschile. Il Settebello giocherà tre volte in tre giorni: domani sera tornerà in vasca per affrontare i padroni di casa della Francia, poi chiuderà domenica contro gli Usa. In caso di qualificazione, i quarti di finale saranno lunedì 25 luglio; poi altro tour de force con semifinali il 26 e finale il 27.

Programma fitto, e come detto con qualche scossone di troppo da parte della FIA che inizialmente aveva calendarizzato la Final Eight di World League in altri giorni; per l’Italia comunque l’esordio di oggi sarà parecchio abbordabile, le altre due partite del gruppo B saranno più complesse ma certamente ci sarà la possibilità ampia di volare ai quarti. Nell’altro girone invece incrociano la Spagna campione del mondo in carica, la Serbia, il Montenegro e l’Australia: sulla carta livello molto più alto, dovremo eventualmente preoccuparcene una volta superata la prima fase ma intanto vedremo come andranno le cose nella diretta di Italia Canada…

