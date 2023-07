DIRETTA/ Italia Canada (risultato 1-1) video streaming tv: botta e risposta! (VNL 2023, giovedì 6 luglio)

DIRETTA ITALIA CANADA (RISULTATO 1-1)

Italia Canada 1-1: la diretta della partita di volley dalle Filippine per la VNL 2023 maschile ha riservato finora una partita a due facce, con l’Italia che aveva dominato il primo set con l’eloquente punteggio di 25-14 ma poi ha subito la reazione canadese, con i nord-americani capaci di vincere 25-23 il secondo parziale. Due set davvero molto diversi fra loro, il primo è stato un monologo trionfale da parte degli Azzurri, descritto molto bene dal suo risultato finale di 25-14 in favore dell’Italia, che era già avanti 13-10 quando ha piazzato un parziale di 9-1 per volare sul 22-11 e chiudere definitivamente i giochi.

Forse proprio per questo motivo era difficile pensare che la contesa si sarebbe complicata, ma il secondo set è iniziato con un 5-0 Canada che ha reso tutto più difficile. Gli Azzurri sono in realtà riusciti a rimontare e raggiungere la parità, ma nel finale punto a punto il Canada è riuscito a rimettere la testa avanti e ha chiuso sul 25-23. La partita di conseguenza è ancora aperta, cosa ci riserverà ancora la diretta di Italia Canada? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA CANADA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Canada viene trasmessa sulla televisione satellitare, come tutte le altre partite degli azzurri nella Volley Nations League 2023: l’appuntamento in questo caso è su Sky Sport Arena (canale che trovate al numero 204 del vostro decoder) e tutti gli abbonati, in assenza di un televisore, potranno rivolgersi anche al servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, e come sempre è attivabile grazie all’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, semplicemente registrandosi con i dati del proprio abbonamento.

PARTITA ABBORDABILE!

Italia Canada sarà in diretta dalla Mall of Asia Arena di Pasay: siamo sempre nella località delle Filippine, e qui alle ore 9:00 italiane di giovedì 6 luglio si gioca la partita valida per la Volley Nations League 2023. È il secondo impegno nella settimana degli azzurri che, dopo aver affrontato il Brasile 48 ore fa, tornano in campo per un match importante nell’economia della corsa alla qualificazioni alle fasi finali. L’obiettivo dell’Italia è quello di andare a Danzica a giocarsi la vittoria della Volley Nations League 2023: soprattutto adesso, che ci arriva come campione d’Europa e del Mondo in carica.

Il match contro il Canada è abbastanza abbordabile per una nazionale che ha ritrovato i suoi big, dopo averli fatti riposare nel corso della prima settimana; le foglie d’acero non sono in corsa per le fasi finali del torneo e per gli azzurri questa è una partita da vincere, senza se e senza ma e naturalmente a punteggio pieno per poi lanciarsi verso le sfide contro Slovenia e Giappone. Aspettando che la diretta di Italia Canada prenda il via, possiamo fare una rapida analisi circa le tematiche principali che potrebbero emergere dalla mattinata (secondo il nostro fuso) della Mall of Asia Arena.

DIRETTA ITALIA CANADA: RISULTATI E CONTESTO

La curiosità nella diretta di Italia Canada, se vogliamo, è che questa partita si è giocata sei giorni fa per la Nations League femminile: sarebbe dovuto essere un match non troppo complicato per le azzurre di Davide Mazzanti, che invece hanno avuto bisogno del tie break anche se poi il punto lasciato per strada non ha impedito alla nostra nazionale di qualificarsi per la fase finale del torneo. Adesso Ferdinando De Giorgi e i suoi ragazzi sperano di replicare questo traguardo: come già ricordato più volte l’Italia non ha mai vinto la Volley Nations League.

Certamente la competizione annuale che si gioca tra giugno e luglio non riveste una straordinaria importanza se paragonata agli altri grandi appuntamenti (ricordiamo che tra un anno ci saranno le Olimpiadi, da sempre il punto più alto cui l’Italia aspira ad arrivare) ma il torneo in questione può certamente aiutare il nostro CT a formare il gruppo che adesso dovrà difendere, lungo il percorso, Mondiale ed Europeo e poi chiaramente provare appunto a mettere al collo l’oro olimpico, o comunque salire sul podio nella competizione a cinque cerchi. Per il momento noi dovremo scoprire cosa succederà nella diretta di Italia Canada…











