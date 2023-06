DIRETTA ITALIA CINA/ Video streaming tv: il ritorno dei campioni del Mondo (VNL 2023, giovedì 22 giugno)

DIRETTA ITALIA CINA: I CONVOCATI

Lo abbiamo già detto, e si era del resto già visto contro l’Iran: in Italia Cina saranno in campo i big azzurri, perché Ferdinando De Giorgi per questa seconda settimana di Volley Nations League 2023 ha chiamato i campioni del mondo che, nelle settimane precedenti, avevano goduto di qualche giorno di riposo extra e poi erano stati impegnati in uno stage a Cavalese. I confermati rispetto alle quattro partite di Ottawa sono appena quattro: lo schiacciatore Tommaso Rinaldi, gli opposti Yuri Romanò (lui pure grande protagonista ai Mondiali) e Fabrizio Gironi e il libero Filippo Federici.

Diretta/ Italia Iran (risultato finale 3-0): bella vittoria degli azzurri! (VNL, oggi 21 giugno 2023)

Tutti gli altri sono nuovi: tornano dunque a vestire la maglia dell’Italia i palleggiatori Simone Giannelli e Riccardo Sbertoli, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, i centrali Simone Anzani, Roberto Russo e Gianluca Galassi, il libero Leonardo Scanferla. Ci sarà anche Giulio Magalini come schiacciatore: ovviamente, ci ripetiamo, affrontare le partite di Volley Nations League 2023 con questo roster è profondamente diverso, ora ce la vedremo con la Cina ma l’Italia sta già puntando la Serbia e, soprattutto, la Polonia per il rematch della finale ai Mondiali… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Italia Cina (risultato finale 3-2): vittoria in rimonta! (VNL 2023, 18 giugno 2023)

DIRETTA ITALIA CINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Cina verrà trasmessa sulla televisione satellitare, appuntamento fisso per le partite di Volley Nations League 2023: nello specifico i canali sono Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, rispettivamente ai numeri 201 e 204 del decoder: ovviamente il match sarà riservato ai possessori di un abbonamento, e sempre a loro sarà fornita la possibilità di seguire questa partita con il servizio di diretta streaming video, che come noto non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile, utilizzando i dati del proprio abbonamento, con l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Diretta/ Italia Olanda (risultato finale 3-2): vittoria azzurra dopo una maratona! (VNL 2023, oggi 17 giugno)

ITALIA CINA: SECONDO IMPEGNO OLANDESE!

Italia Cina si gioca in diretta dalla Rotterdam Ahoy, nella città olandese: siamo in campo alle ore 13:00 di giovedì 22 giugno per il secondo appuntamento nella seconda settimana di Volley Nations League 2023. I ragazzi di Ferdinando De Giorgi, campioni del mondo in carica, se la vedono oggi con una nazionale che in campo maschile non è mai riuscita a produrre risultati straordinari, a differenza della squadra femminile; per questo la diretta di Italia Cina dovrebbe pendere a nostro favore e anche in maniera evidente, ma come sempre parlerà il campo.

Di certo sarà comunque un appuntamento importante anche come preparazione ai prossimi match, che contano qualcosa in più almeno come coefficiente di difficoltà: domani l’Italia affronterà la Serbia, mentre domenica se la dovrà vedere nientemeno che con la Polonia, nella riedizione della finale Mondiale. Vedremo allora cosa succederà tra poche ore nella diretta di Italia Cina, come già detto un match abbordabile per gli azzurri ma che va affrontato con la giusta intensità, al netto della classifica di Volley Nations League 2023 e della possibilità di arrivare alla fase finale.

DIRETTA ITALIA CINA: RISULTATI E CONTESTO

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Italia Cina possiamo dire che per gli azzurri la Volley Nations League 2023 non era iniziata nel migliore dei modi: nel girone di Ottawa infatti la nazionale di De Giorgi ha perso in maniera netta contro Argentina e Usa, poi se non altro ha rialzato la testa e ha ottenuto un doppio successo, sempre con il risultato di 3-1, contro Cuba e Germania. Bisogna però ricordare che il nostro CT aveva lasciato a casa i big, vale a dire la maggior parte della rosa campione del mondo: adesso a Rotterdam le cose possono essere diverse.

Infatti per questo secondo girone, in cui si affrontano due delle nazionali più competitive, De Giorgi ha richiamato i suoi giocatori migliori: è assolutamente evidente che il nome della nazionale possa contare fino a un certo punto, con tutto il rispetto per giovani e seconde linee – che hanno comunque onorato al massimo la maglia azzurra – andare in campo con chi a settembre ci ha portato sul tetto del mondo cambia tutto lo scenario. Quindi, adesso ci mettiamo comodi e scopriamo cosa succederà nel corso della diretta di Italia Cina per la Volley Nations League 2023…











© RIPRODUZIONE RISERVATA