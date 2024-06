Diretta Italia Cina/ Streaming video tv: si chiude a Macao (VNL 2024, oggi domenica 2 giugno)

DIRETTA ITALIA CINA: L’ULTIMA A MACAO (VNL 2024, OGGI 2 GIUGNO)

Chiusura contro le padrone di casa al Forum di Macao, oggi domenica 2 giugno 2024 ci attende infatti la diretta di Italia Cina, la notizia è che stavolta non ci sarà da svegliarsi all’alba ma le Azzurre di Julio Velasco ci terranno compagnia all’ora di pranzo, dal momento che la partita inizierà alle ore 13.30 italiane. Siamo all’ultimo atto della seconda settimana per la Volleyball Nations League 2024 femminile e la diretta di Italia Cina ci offrirà un confronto sempre intrigante contro il colosso asiatico, anche se dopo un ciclo memorabile culminato con l’oro olimpico del 2016 attualmente il momento non sembra così brillante per la Cina.

Resta comunque una sfida stuzzicante, per confrontarsi con una realtà molto diversa ma sempre di alto livello e per cercare evidentemente altri punti per il ranking con l’obiettivo di mettere al sicuro una qualificazione olimpica per la quale, a dire il vero, ormai dovrebbe mancare solo il sigillo dell’ufficialità. Ieri è arrivata la sconfitta contro il Brasile in cinque set, una grande battaglia che ha lasciato l’amaro in bocca ma che ha comunque confermato le grandi potenzialità di questa Italia, oggi naturalmente l’obiettivo sarà quello di cercare subito il ritorno alla vittoria nella diretta di Italia Cina, per lasciare Macao ancora più vicine a Parigi…

ITALIA CINA, COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La buona notizia è naturalmente che l’orario sarà decisamente più comodo rispetto alle due precedenti uscite, non cambiano invece le modalità per seguire l’evento e allora ricordiamo che non ci sarà una “classica” diretta tv di Italia Cina ma che la partita sarà comunque visibile perché, come per tutta la Volley Nations League 2024, ci si potrà avvalere dei servizi di diretta streaming video su abbonamento forniti dalle piattaforme DAZN e Volleyballworld.net.

DIRETTA ITALIA CINA: COME SI ARRIVA ALLA PARTITA?

Abbiamo quindi visto che la diretta di Italia Cina chiuderà la settimana a Macao per la VNL 2024, il bilancio è finora sicuramente positivo grazie alle due perentorie vittorie per 3-0 ottenute nelle prime due partite, contro la Francia e poi anche contro la Repubblica Dominicana, mentre contro il Brasile le Azzurre hanno pagato caro un passaggio a vuoto quando conducevano 2-1 e 15-11 nel quarto set, in particolare per qualche errore di troppo al servizio, ma le indicazioni restano globalmente positive, come conferma il bilancio di cinque vittorie e due sconfitte nelle prime sette partite.

Si avvicina quindi pure l’obiettivo della qualificazione alla Final Eight di Nations League, che ovviamente passa in secondo piano rispetto a quella olimpica ma comunque è ad essa legata, perché naturalmente un cammino positivo porterà a raggiungere entrambi i traguardi. Ieri in particolare evidenza i 29 punti di Paola Egonu ma anche i 15 di Anna Danesi, con Myriam Sylla a quota 11 per completare il terzetto in doppia cifra, oggi chi si metterà maggiormente in evidenza nella diretta di Italia Cina?











