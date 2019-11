Diretta Italia Cipro Under 19/ Streaming video tv: azzurrini favoriti (Europei)

Italia Cipro Under 19, sabato 16 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Valentino Mazzola di Santarcangelo di Romagna, sarà una sfida valevole per le qualificazioni agli Europei Under 19. Inizia ufficialmente il cammino degli azzurrini verso la fase finale della rassegna continentale di categoria, con l’Italia inserita nel girone 6 appunto assieme ai ciprioti, a Malta (appena battuta con risultato netto) e alla Slovacchia. Il precedente ciclo dell’Under 19 ha visto l’Italia eliminata questa estate nella fase finale degli Europei in Armenia, in un girone che ha mandato avanti Portogallo e Spagna. Questo girone eliminatorio sembra maggiormente alla portata ma gli azzurrini non dovranno iniziare sottovalutando Cipro, che lo scorso 14 ottobre in amichevole ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive vincendo in amichevole contro la Macedonia del Nord.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Italia Cipro Under 19 non sarà trasmessa in diretta tv sui canali del digitale terrestre o del satellite in chiaro o a pagamento, né in diretta streaming video via internet: aggiornamenti in tempo reale si potranno reperire sul sito ufficiale uefa.com nella sezione dedicata a Euro Under 19.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA CIPRO U19

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Italia Cipro Under 19, sabato 16 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Valentino Mazzola di Santarcangelo di Romagna, sfida valevole per le qualificazioni agli Europei Under 19. L’Italia del CT Alberto Bollini scenderà in campo con un 4-3-1-2: Brancolini; Pierozzi, Okoli, Ntube, Ponsi; Ricci, Rovella, Greco; Marigosu; Esposito, Petrelli. Questo l’elenco completo delle convocazioni del CT Bollini. Portieri: Federico Brancolini (Fiorentina), Alessandro Russo (Sassuolo); Difensori: Nicolò Armini (Lazio), Lorenzo Colombini (Inter), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Michael Ntube (Inter), Memeh Caleb Okoli (Atalanta), Edoardo Pierozzi (Fiorentina), Fabio Ponsi (Fiorentina); Centrocampisti: Nicolò Fagioli (Juventus), Jean Freddi Greco (Torino), Manu Emmanuel Gyabuaa (Atalanta), Federico Marigosu (Cagliari), Alessio Riccardi (Roma), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa); Attaccanti: Sebastiano Esposito (Inter), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta), Eddie Anthony Salcedo Mora (Hellas Verona).

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dell’agenzia di scommesse Snai indicano l’Italia favorita per il successo contro Cipro. Vittoria interna quotata a 1.40, eventuale pareggio proposto a una quota di 3.80 mentre il successo in trasferta viene offerto a una quota di 5.90. Per chi vorrà scommettere sul numero di gol realizzati in totale dalle due squadre nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.75, la quota per l’under 2.5 invece a 2.05.



© RIPRODUZIONE RISERVATA