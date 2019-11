Diretta Italia Malta U19/ Streaming video tv, Esposito e Salcedo in attacco?

Italia Malta U19, in diretta dallo stadio di Misano Adriatico, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 13 novembre 2019, come prima partita degli azzurrini nel girone 6 della prima fase delle qualificazioni agli Europei Under 19 dell’anno prossimo. La formula è quella ormai consueta nelle categorie giovanili Uefa: si disputa un quadrangolare ospitato per intero da una sola delle quattro nazioni coinvolte. Italia Malta U17 sarà a Misano, infatti è proprio la Figc ad organizzare in Romagna (le altre sedi sono Forlì e Santarcangelo di Romagna) questo girone 6 che comprende anche Cipro e Slovacchia, oltre naturalmente a Italia e Malta. Si qualificheranno per la successiva Fase Elite – ultimo ostacolo nel cammino verso la fase finale – le prime due classificate di tutti i i gruppi più la migliore terza. Francamente per gli azzurrini di Alberto Bollini dovrebbe essere una formalità, si chiede naturalmente una vittoria per partire fin da oggi con il piede giusto contro Malta, sulla carta certamente molto inferiore all’Italia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Purtroppo Italia Malta U19 in diretta tv non sarà visibile e non vi possiamo indicare alcuna diretta streaming video per la partita di qualificazione agli Europei di categoria. Il punto di riferimento più utile saranno di conseguenza il sito Internet e i profili social della Federcalcio, che naturalmente seguiranno l’impegno degli azzurrini a Misano Adriatico.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MALTA U19

Per ipotizzare chi possa essere schierato nelle probabili formazioni di Italia Malta U19, ecco l’elenco dei convocati stilato dal commissario tecnico Alberto Bollini. I portieri sono Federico Brancolini (Fiorentina) e Alessandro Russo (Sassuolo); come difensori abbiamo Nicolò Armini (Lazio), Lorenzo Colombini (Inter), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Michael Ntube (Inter), Memeh Caleb Okoli (Atalanta), Edoardo Pierozzi (Fiorentina) e Fabio Ponsi (Fiorentina); ecco poi i centrocampisti Nicolò Fagioli (Juventus), Jean Freddi Greco (Torino), Manu Emmanuel Gyabuaa (Atalanta), Federico Marigosu (Cagliari), Alessio Riccardi (Roma), Samuele Ricci (Empoli) e Nicolò Rovella (Genoa); infine gli attaccanti Sebastiano Esposito (Inter), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta) ed Eddie Anthony Salcedo Mora (Hellas Verona). Esposito e Salcedo sono probabilmente i due nomi più noti al grande pubblico, curiosamente entrambi in campo sabato scorso in Inter Verona di Serie A, adesso chiamati invece a trascinare l’Italia verso gli Europei Under 19.



