Diretta Italia Corea del Sud/ Coppa Davis streaming video e tv, la 2^ giornata

Italia Corea del Sud culminerà oggi, sabato 7 marzo 2020. A partire dalle ore 11.00 si torna infatti in campo per questa sfida valevole per le qualificazioni al tabellone principale della Coppa Davis 2020. Si giocherà a Cagliari e gli azzurri del ct Corrado Barazzutti si presentano con una squadra composta da Fabio Fognini, Stefano Travaglia, Gianluca Mager e Lorenzo Sonego. La Corea del Sud si presenta invece sulla terra rossa sarda con Duckhee Lee, Ji Sung Nam, Yunseong Chung, Hong Chung e Min-Kyu Song. L’emergenza Coronavirus ha scatenato malumori riguardo lo svolgimento del match ma si tira avanti, anche se a porte chiuse. Ieri sono stati disputati i primi due singolari e abbiamo assistito a due nette vittorie dell’Italia, grazie a Fabio Fognini contro Duckhee Lee e Gianluca Mager nel match con Ji Sung Nam. Anche se in Coppa Davis fin dall’anno scorso è cambiato praticamente tutto, resta valido che per vincere una sfida servono tre successi: l’Italia conduce 2-0 e dunque manca pochissimo per completare l’opera.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA COPPA DAVIS

La diretta tv di Italia Corea del Sud sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre su Supertennis, canale numero 64, broadcaster ufficiale per la Coppa Davis di Tennis. Si potrà anche seguire l’incontro in diretta streaming video via internet collegandosi tramite l’applicazione Supertennis oppure sul sito ufficiale supertennis.tv per vedere incontro tramite smart tv oppure pc o con dispositivi mobili come tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING DI SUPERTENNIS

DIRETTA ITALIA COREA DEL SUD: RISULTATI E CONTESTO

Dunque Italia Corea del Sud non dovrebbe costituire un problema per l’Italia verso le Finali di Coppa Davis 2020, che come già l’anno scorso si giocheranno a fine novembre a Madrid. Come accennato, siamo avanti 2-0 dopo i due singolari vinti ieri e di conseguenza oggi l’epilogo potrebbe arrivare in pochissimo tempo: il programma non è più spalmato su tre giorni, bensì su due soltanto, di conseguenza oggi sulla carta dovremmo vivere il doppio e poi gli ultimi due singolari – sempre che si giochino davvero tutte le partite, qualora diventassero ininfluenti. Si parte dunque alle ore 11.00 di questa mattina con il doppio che, sulla carta, dovrebbe vedere in campo Lorenzo Sonego e Stefano Travaglia contro Min-Kyu Song e Ji Sung Nam, anche se fino ad un’ora dall’inizio si potrà cambiare formazione. L’auspicio è quello di cogliere subito il punto del 3-0, in teoria poi si dovrebbe procedere con gli ultimi due singolari, Fabio Fognini contro Ji Sung Nam e infine Gianluca Mager contro Duckhee Lee.



