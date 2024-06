Diretta Italia Corea del Sud/ Streaming video tv: Azzurre già a Parigi! (VNL 2024, oggi 14 giugno)

DIRETTA ITALIA COREA DEL SUD: OLIMPIADI ASSICURATE!

Una splendida notizia ci accompagna verso la diretta di Italia Corea del Sud che si giocherà alle ore 12.30 italiane di oggi, venerdì 14 giugno, per la VNL 2024 femminile. Siamo sempre a Fukuoka, in Giappone, che ospita una delle due Pool dell’ultima settimana della fase a gironi della Volleyball Nations League e la vittoria di martedì contro il Canada ha sancito definitivamente la qualificazione dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il torneo di pallavolo femminile, facendo seguito alla matematica certezza ormai conseguita anche dagli uomini.

La FIVB diramerà l’ufficialità al termine di questa settimana, ma i conti ci dicono che per le ragazze del c.t. Julio Velasco ormai i Giochi sono fatti, con la G maiuscola naturalmente non per caso. La diretta di Italia Corea del Sud potrà quindi essere affrontata con il solo pensiero di arrivare nella posizione migliore possibile alla Final Eight di questa VNL 2024: con sette vittorie e due sconfitte nelle precedenti nove partite il posto è di fatto assicurato, ma naturalmente si punta anche ad avere un tabellone che potrebbe darci una mano. Contro le asiatiche siamo nettamente favorite sulla carta, ma quale sarà il verdetto della diretta di Italia Corea del Sud?

ITALIA COREA DEL SUD IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Niente di nuovo pure nella settimana di Fukuoka, ribadiamo quindi che non sarà disponibile una diretta tv di Italia Corea del Sud, perché le partite di Volleyball Nations League 2024 non sono trasmesse nel nostro Paese con una diretta “classica”; tifosi e appassionati però sanno benissimo che esistono due modi per seguire il match della nostra nazionale femminile, ed è quello della diretta streaming video tramite la piattaforma di DAZN oppure su Volleyballworld.net, entrambe accessibili tuttavia solo su abbonamento.

DIRETTA ITALIA COREA DEL SUD: PROSPETTIVE ROSEE

Presentando la diretta di Italia Corea del Sud, dobbiamo dire che questa partita sarà anche una sorta di esame di maturità. Il posto per Parigi 2024 è di fatto ormai in cassaforte, anche le Final Eight di VNL 2024 sono a un passo e quindi potrebbe esserci il rischio di abbassare la tensione, specie contro una rivale che in queste settimane ha sofferto davvero tanto. La Corea del Sud infatti è già fuori dai giochi in questa Volleyball Nations League e ha poco da chiedere, se non di chiudere con dignità, anche perché le coreane sono già escluse dalle Olimpiadi di Parigi 2024.

Si tratta di un evidente passo indietro rispetto a soli tre anni fa, quando la Corea del Sud fu grande protagonista del torneo olimpico di Tokyo arrivando alle semifinali: la medaglia sfumò a causa delle sconfitte contro Basile e Serbia, ma il passo indietro è stato clamoroso. Già nel 2022 le coreane furono ventesime ai Mondiali, ora sono ridotte a comprimarie ma per l’Italia sarebbe prezioso aggiungere un’altra vittoria, possibilmente senza spendere troppe energie perché poi giocheremo anche sabato e domenica: andrà tutto liscio nella diretta di Italia Corea del Sud?











