Diretta Italia Croazia donne/ Streaming video Rai: le azzurre al Patini per il tris!

DIRETTA ITALIA CROAZIA DONNE: TRIS DELLE AZZURRE?

Italia Croazia donne sarà diretta dalla slovacca Petra Pavlikova: squadre in campo alle ore 17:30 di venerdì 22 ottobre presso il Teofilo Patini di Castel di Sangro, per la partita che riguarda la terza giornata del gruppo G nelle qualificazioni al Mondiale femminile. Per le azzurre c’è la concreta possibilità di timbrare la terza vittoria, e proseguire il testa a testa con la Svizzera per vincere il girone e andare direttamente alla fase finale di Coppa del Mondo: la nostra nazionale ha giocato le prime due partite il mese scorso, liquidando prima la Moldavia e poi imponendosi con un netto 5-0 proprio in Croazia.

Quel risultato ha stabilito l’esatta dimensione delle due squadre, infatti le balcaniche hanno ancora 0 punti nella classifica del girone; l’Italia comunque dovrà essere brava a non distrarsi, anche la differenza reti potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel portarci subito al Mondiale oppure passare attraverso le cervellotiche e complesse fasi di spareggio. Intanto aspettiamo la diretta di Italia Croazia donne parlando delle scelte che potrebbero essere operate da Milena Bertolini per il match di Castel di Sangro, e dunque leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ITALIA CROAZIA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Croazia donne verrà trasmessa su Rai Due, e dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti: la telecronaca sarà affidata a Tiziana Alla, che avrà al suo fianco Sara Meini per il commento tecnico. Naturalmente in assenza di un televisore sarà possibile assistere a questa partita delle qualificazioni Mondiali anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it o installando la relativa applicazione su PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA CROAZIA DONNE

Secondo le convocazioni di Milena Bertolini per Italia Croazia donne, la nostra nazionale potrebbe scendere in campo con il solito 4-3-3 ma anche in forma rimaneggiata, pur se poi il turnover potrebbe riguardare la prossima partita – la trasferta in Lituania. Dunque per il momento andiamo con le migliori: in porta Francesca Durante (Laura Giuliani è squalificata per questo match), sugli esterni potrebbero agire Valentina Bergamaschi e Lisa Boattin (ma Alia Guagni è convocata e certamente si gioca il posto), poi al centro avremo Linari e Salvai che sono insidiate da Sara Gama, che potrebbe andare in panchina. A centrocampo sta vivendo un grande momento Arianna Caruso, papabile titolare anche in Italia Croazia donne; con lei dovremmo vedere Aurora Galli e magari Martina Rosucci, ma la sorpresa Giada Greggi se la gioca e poi c’è sempre Valentina Cernoia, che può anche avanzare il suo raggio d’azione. Davanti Bertolini ha l’imbarazzo della scelta: Barbara Bonansea, Cristiana Girelli e Valentina Giacinti restano le favorite, Sofia Cantore, Annamaria Serturini e Benedetta Glionna sono pronte a mettere in crisi le scelte del CT.



